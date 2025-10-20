Živilė Pinskuvienė nustebino savo įvaizdžiu: tokią išvysite ne kasdien

Ž. Pinskuvienė socialiniame tinkle „Instagram“ su sekėjais pasidalijo nuotrauka, kurioje ji kartu su vyru, dar prieš varžybas, palaiko „Žalgirio“ komandą.
Pora rungtynėse spinduliavo gerą energiją
Nuotraukose užfiksuota pora atrodė pakilios nuotaikos – Ž. Pinskuvienė pozavo iškėlusi nykštį į viršų, spinduliuodama gera energija.
Abu sutuoktiniai buvo pasipuošę „Žalgirio“ atributika – juos puošė komandos šalikai. Merė vilkėjo šviesų megztinį ir pilkus džinsus, o jos vyras J. Pinskus pasirinko tamsų megztinį, puikiai derėjusį prie sportiškos atmosferos.
„Žalgirio“ arenoje laukia emocijų ir azarto kupinas Eurolygos vakaras. Kauno „Žalgiris“ stoja į kovą su „Olimpia Milano“, – po įrašu rašė merė.
Naujienų portalas tv3.lt primena, kad Eurolygos sezoną fantastiškai pradėjęs Kauno „Žalgiris“ (3/2) gavo šaltą dušą šią savaitę, kur pralaimėjo antrąją kovą.
Tomo Masiulio kariauna namie 78:89 (21:13, 21:26, 19:24, 17:26) neatsilaikė prieš nukraujavusią Milano „EA7 Emporio Armani“ (2/3).
Neišgelbėjo ir Arno Butkevičiaus šou pirmoje mačo dalyje. Jis viso pelnė 20 taškų (6/7 trit.), atkovojo 5 kamuolius ir rinko 28 naudingumo balus, gerindamas karjeros rekordus.
