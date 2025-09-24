Kalendorius
TV3 naujienos > Žmonės

Vakarinę staigmeną vyrui žadėjusi Živilė Pinskuvienė atskleidė, ar įgyvendino planą

2025-09-24 10:25 / šaltinis: tv3.lt / aut.
Autorius(-ė) naujienų portalas tv3.lt
šaltinis: tv3.lt aut.
2025-09-24 10:25

Rugsėjo 22 diena Pinskų šeimoje žymėjo svarbią datą – Jonas Pinskus šventė savo 66-ąjį gimtadienį, o žmona Živilė vyrą pasveikino paslaptį slepiančiu sveikinimu socialiniuose tinkluose. Živilė Pinskuvienė atskleidė ar pora šventė gimtadienį.

Živilė Pinskuvienė (Nuotr. BNS)

Rugsėjo 22 diena Pinskų šeimoje žymėjo svarbią datą – Jonas Pinskus šventė savo 66-ąjį gimtadienį, o žmona Živilė vyrą pasveikino paslaptį slepiančiu sveikinimu socialiniuose tinkluose. Živilė Pinskuvienė atskleidė ar pora šventė gimtadienį.

0

Živilė Pinskuvienė savo socialiniuose tinkluose pasveikino vyrą Joną su gražia švente – gimtadieniu, tačiau sveikinimas buvo paslaptingas.

TAIP PAT SKAITYKITE:

Šventės planai

Moteris sveikinime rašė:

„Su gimtadieniu, mano Jonuk! Šiandien tavo diena – džiaugiuosi ja kartu su tavim. Tu – mano ramybė ir mano audra, mano gyvenimo ramstis.

O vakare nieko neplanuok, laukia staigmena“.

Komentaruose žmones nugalėjo smalsumas ir drįso klausti, kokia gi toji staigmena vyrui.

Trečiadienį naujienų portalui tv3.lt susisiekus su Živile Pinskuviene paaiškėjo visa tiesa:

„Staigmena buvo skirta tik vyrui, tad lai pasilieka ji tarp vyro ir žmonos. Šventės nedarėme, neplanuojame jos daryti, bet šeštadienį Širvintose turėsime rudens šventę, manau, jog ten ir atšvęsime drauge, kaip ir kiekvienais metais. Šventė bus labai graži ir didelė, tad kviečiame atvažiuoti visus“.

Živilė sutiko pasidalinti vyro reakcija, kokia buvo staigmena išvydus paslaptingąją staigmeną:

„Jis buvo labai laimingas. Aš džiaugiuosi, jog po tiek metų kartu man vis dar pavyksta jį nustebinti su staigmenomis“.

