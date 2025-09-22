Kalendorius
  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
TV3 naujienos > Gyvenimas > Istorijos

Živilė Pinskuvienė davė 1 viešą pažadą vyrui: „Vakare nieko neplanuok – laukia staigmena“

2025-09-22 10:57 / šaltinis: tv3.lt / aut.
Autorius(-ė) naujienų portalas tv3.lt
šaltinis: tv3.lt aut.
2025-09-22 10:57

Šiandien Jono Pinskaus gyvenime – džiugi diena, politikas švenčia 66-ąjį gimtadienį. Šia proga vyro pasveikinti nepamiršo ir žmona, Širvintų rajono savivaldybės merė Živilė Pinskuvienė, užminusi mįslę apie laukiančią staigmeną.

Živilė Pinskuvienė ir Jonas Pinskus (Lukas Balandis/BNS)

Živilė Pinskuvienė ir Jonas Pinskus (Lukas Balandis/BNS)

3

Kadru su vyru Jonu socialiniame tinkle „Facebook“ pasidalijusi Ž. Pinskuvienė skyrė sveikinimą vyrui gimtadienio proga.

TAIP PAT SKAITYKITE:

Jonui Pinskui gimtadienio proga – žmonos sveikinimas

Jau 27-erius metus vedusi pora pasidalintame kadre meiliai žvelgia vienas į kitą su šypsenomis veiduose.

Iš Ž. Pinskuvienės vyrui, kurį mažybiškai pavadino Jonuku, skriejo ir šilti žodžiai šventės proga.

„Su gimtadieniu, mano Jonuk! Šiandien Tavo diena – džiaugiuosi ja kartu su Tavim. Tu – mano ramybė ir mano audra, mano gyvenimo ramstis.

O vakare nieko neplanuok, laukia staigmena“, – socialiniame tinkle rašė Širvintų rajono savivaldybės merė, įraše žinią apie staigmeną užbaigusi pamerktos akies jausmaženkliu.

Vasarą minėjo 27-ąsias vestuvių metines

Naujienų portalas tv3.lt primena, kad liepos 18 d. Jonas ir Živilė Pinskai minėjo dar vieną ypatingą progą – 27-ąsias vestuvių metines.

Tąkart ypatinga proga Ž. Pinskuvienė socialiniuose tinkluose pasidalijo ne tik šiltais žodžiais, bet ir nuotrauka iš vestuvių.

Šiandien, liepos 18 d., jau 27-eri bendro gyvenimo santuokoje metai.

Tiek daug nueita drauge – per šviesias ir lietingas dienas, per juoką ir ašaras, per tylą ir ilgus pokalbius iki paryčių...

Šiandien džiaugiamės – užaugintais vaikais, širdyje įsitvirtinusiu namų jausmu, tyliu supratimu, kuris ateina su metais, ir meile, kuri niekur nedingo.

Sutikti savo žmogų – tai likimo dovana. Pažinti jį kasdien iš naujo – tikras stebuklas.

Ačiū už tai, kad šalia. Ačiū, kad vis dar kartu, ranka rankon, širdis prie širdies.

Su mūsų metinėmis, mano Jonuk!“ – tąkart vestuvių metinių proga rašė Ž. Pinskuvienė.

