Živilė Pinskuvienė su mama leidosi į ekstremalų nuotykį: pasidalijo vaizdo įrašu

Šia patirtimi ji pasidalijo savo socialinio tinklo Facebook paskyroje. Prie vaizdo įrašo rašė:
„Mama ir dukra. Puikus laikas dviese. Akimirka, kuri liks širdyje ilgam.
Su mama pamatėme Nidą kitaip – iš aukštai. Nidoje yra galimybė patirti tokią įspūdingą atrakciją, iš kurios atsiveria ne tik nepakartojami vaizdai, bet ir naujas jausmas – tarsi trumpam pakyli virš kasdienybės.
Dėkingos pilotui Broniui už galimybę patirti šias nepamirštamas akimirkas.
Tokie momentai primena, kad gražiausi prisiminimai gimsta kartu“, – dalijosi patirtimi ji.
Gražius Ž. Pinskuvienės ir jos mamos santykius parodoi ir jautrus jos įrašas Facebook mamos dienos proga. Ten ji rašė: „Mama – mano angelas sargas“.
Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!