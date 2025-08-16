Kalendorius
Rugpjūčio 16 d., šeštadienis
Vilnius +24°C
Horoskopai
Programos image
Orai
Pranešti naujieną
Paieška

Naujausios

Karas Ukrainoje

Lietuva

Verslas

Užsienis

Gyvenimas

Sportas

Video

Žmonės

Automanas

Mano naujienos

  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
Komentuoti
6
Nuoroda nukopijuota
DALINTIS
Link copying icon
Kopijuoti nuorodą
Email icon
Siųsti el. paštu
Facebook icon
FB Messenger icon
Messenger
LinkedIn icon
LinkedIn
Twitter icon
Daugiau panašių naujienų
Mažiau panašių naujienų
Pranešti apie klaidą
TV3 naujienos > Žmonės

Živilė Pinskuvienė su mama leidosi į ekstremalų nuotykį: pasidalijo vaizdo įrašu

2025-08-16 14:50 / šaltinis: tv3.lt / aut.
Autorius(-ė) naujienų portalas tv3.lt
šaltinis: tv3.lt aut.
2025-08-16 14:50

Širvintų merė Živilė Pinskuvienė su savo mama ryžosi neeiliniam nuotykiui. Moterys skrido lengvuoju reaktyviniu lėktuvu virš Nidos.

Živilė Pinskuvienė (nuotr. facebook.com)

Širvintų merė Živilė Pinskuvienė su savo mama ryžosi neeiliniam nuotykiui. Moterys skrido lengvuoju reaktyviniu lėktuvu virš Nidos.

REKLAMA
6

Šia patirtimi ji pasidalijo savo socialinio tinklo Facebook paskyroje. Prie vaizdo įrašo rašė:

„Mama ir dukra. Puikus laikas dviese. Akimirka, kuri liks širdyje ilgam.

Su mama pamatėme Nidą kitaip – iš aukštai. Nidoje yra galimybė patirti tokią įspūdingą atrakciją, iš kurios atsiveria ne tik nepakartojami vaizdai, bet ir naujas jausmas – tarsi trumpam pakyli virš kasdienybės.

TAIP PAT SKAITYKITE:

Dėkingos pilotui Broniui už galimybę patirti šias nepamirštamas akimirkas.

Tokie momentai primena, kad gražiausi prisiminimai gimsta kartu“, – dalijosi patirtimi ji.

Gražius Ž. Pinskuvienės ir jos mamos santykius parodoi ir jautrus jos įrašas Facebook mamos dienos proga. Ten ji rašė: „Mama – mano angelas sargas“.

Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKOMENDUOJAME
rekomenduojame
TOLIAU SKAITYKITE
toliau skaitykite
TOLIAU SKAITYKITE
× Pranešti klaidą
SIŲSTI
Į viršų