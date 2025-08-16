„DiArchy“ magės Dianos šeimoje – išskirtinė šventė: paminėjo originaliai

Diana ir Virgilijus puikiai žino, kaip svarbu kasmet nustebinti vienas kitą. Todėl savo vestuvių metines jie stengiasi švęsti originaliai ir įsimintinai. Šiemet, artėjant 18-tajai metinių datai, pora nusprendė padovanoti vienas kitam tai, kas brangiausia – ramybę ir romantišką laiką dviese.
„Santuokinis gyvenimas – tai ne tik buitis ir kasdieniai įsipareigojimai,“ – pasakoja Virgilijus. – „Tai ir nuolatinė šviežių emocijų, naujų bendrų patirčių, kurios atgaivintų ir sustiprintų ryšį paieška.“
Šiemet jų pasirinkimas buvo itin romantiškas ir artimas širdžiai – atostogos prie Baltijos jūros Latvijos pakrantėje.
„Tai – mūsų dovana vienas kitam,“ – vyras pabrėžia, kad pats buvimas kartu yra didžiausia vertybė.
„Jūra visuomet ramina ir įkvepia. Jos ošimas lyg daina, kuri pasakoja apie mūsų nueitą kelią,“ – atsidūsta Diana.
Šventė ne tik dviese
Tačiau šiemet ši kelionė buvo ypatinga ne tik dėl jūros romantikos. Su savimi pora pasiėmė ir savo mylimiausią keturkoję draugę –šuniukę Winoną.
Pasirodo, Winona – tai gyva Virgilijaus dovana, kurią jis Dianai įteikė per jos gimtadienį.
„Nonos atsiradimas mūsų namuose atnešė dar daugiau džiaugsmo ir šilumos,“ – džiaugiasi Diana.
Ji prisimena tą akimirką, kai pirmą kartą pamatė savo naująją augintinę: „Aš tiesiog negalėjau patikėti savo akimis, kai pamačiau tą mielą trijų mėnesių belgų grifoną, ramiai miegantį stilingoje rankinėje!“
Tiesa, Nonos atsiradimas poros namuose buvo apipintas švelniu humoru ir netgi kategorišku Virgilijaus pasipriešinimu. Diana juokiasi prisimindama, kad iš pradžių jos vyras, išvydęs belgų grifono nuotrauką internete, kategoriškai pareiškė: „Tai – siaubas! Juk žmonės rašo, kad šis stebuklas bedieviškai knarkia, o kai jam kas nors patinka – kriuksi!“
Tačiau, pasak Dianos, „meilė nugalėjo“. Ir dabar, vos Virgilijui grįžus namo, Nona, išgirdusi durų garsą, puola į glėbį ir visais įmanomais būdais parodo, kaip stipriai jį myli.
„Nors kartais jos veido išraiška panaši į nepatenkintą beždžionėlę, žinome, kad ji nemoka įsižeisti, visada yra draugiška ir pasiruošusi žaisti – užtenka tik pažiūrėti jai į akis,“ – šypsosi Diana.
Išbandė kažką naujo
Bet ši pora nemėgsta nuobodžiauti. Jie nusprendė, kad Winona turi kur kas daugiau talentų.
„Winona – ne tik mylimas šeimos narys, bet ir tikra žvaigždė!“ – skelbia Diana.
Minėdami savo Turkio vestuves, pora priėmė neįprastą sprendimą: kartu su savo keturkoje drauge pasirodyti Latvijos tarptautinėje šunų parodoje.
Parodos ringe Winona demonstravo savo graciją ir paklusnumą, o Diana ir Virgilijus džiaugėsi matydami, kaip jų augintinė spinduliuoja energija ir azartu.
„Tai buvo tarsi dar vienas mūsų bendras pasiekimas,“ – dalijasi Diana. – „Įrodymas, kad kartu galime įveikti visus iššūkius ir džiaugtis kiekviena akimirka.“
Nona, gavusi puikų įvertinimą, tą vakarą sulauke ne tik didelio skanėsto, bet ir dar daugiau šeimininkų meilės. O Diana su Virgilijumi, pasibaigus parodai leidosi į romantišką vakarienę. Viename jaukiame pajūrio restorane, apsupti žvakių šviesos ir švelnios muzikos, jiedu mėgavosi gardžiais patiekalais ir vienas kito draugija. Tai buvo puiki proga pasikalbėti apie dienos įspūdžius ir prisiminti 18 kartu praleistų metų.
„Su laiku supranti kad didžiausios dovanos – tai ne daiktai, o bendras laikas, nuotykiai ir ta besąlygiška meilė, kuri mus laiko kartu,“ – šypsodamasis pabrėžia Virgilijus.
Meilė – kasdienis pasirinkimas
„Per 18 santuokos metų patyrėme visko – nuo džiaugsmingų pakilimų iki skaudžių nuosmukių. Nuo didelės meilės iki sunkių momentų, kuriuos neišvengiamai atneša gyvenimas,“ – atvirauja Virgilijus, – „Daugelis, išvydę dešimtmečius kartu pragyvenusią ir vis dar įsimylėjusią porą, greičiausiai pagalvoja: „Kaip jiems pasisekė!“ Tačiau sustokime akimirkai. Ar tikrai ilgalaikė meilė – tai loterijos bilietas, ar veikiau kasdienis pasirinkimas?“
„Nėra poros, kuri išvengtų ginčų, klaidų ar net skaudžių akimirkų. Kiekvienos santuokos kelyje pasitaiko duobių ir posūkių. Net ir per pačius aštriausius ginčus stengiamės išvengti kraštutinumų. Padeda humoro jausmas ir mano geležinė kantrybė,“ – juokiasi Diana.
„Kartą susipykom dėl televizoriaus garso. Virgilijus grįžo iš darbo, įjungė televizorių, kuriame transliavo kaip visada „labai svarbias“ krepšinio rungtynes. Ir, lyg to dar būtų maža, paskambino draugui aptarti žaidimo telefonu,“ – prisimena Diana. – „Aš tuomet laksčiau po namus, nežinojau, kur dėtis, buvau ant išprotėjimo ribos. Galiausiai tiesiog nulipau į rūsį ir išjungiau elektrą visame name. Dar ilgai ginčijomės ir santykius aiškinomės tamsoje. Tada ir susitarėme, kad aš per Naujuosius padovanosiu jam ausines, o jis man – ausų kištukus.“
„Supratome, kad žmonės skirstomi į tuos, kuriems „kodėl taip tamsu?“, ir tuos, kurie „kam tiek šviesos?“. Ir kažkodėl šios dvi kraštutinės asmenybės visada susitinka santykiuose. Vienas rūpinasi regėjimu, kitas – sąskaita už elektrą mėnesio pabaigoje,“ – savo įžvalgomis dalijasi vyras. – „Taip ir gyvename: pykstamės ir spaudinėjame šviesos jungiklius.“
Per 18 metų pora išmoko nekreipti dėmesio į smulkmenas, puikiai suprasdami, kad tobulų žmonių nebūna.
„Taigi, kitą kartą, išvydę akivaizdžiai laimingą porą, prisiminkite: tai nėra sėkmė ir ne atsitiktinumas. Tai – kasdienis pasirinkimas, kuris paverčia ryšį išties nepaprastu ir įkvepiančiu,“ – sako žinoma moteris.
„Svarbiausia – niekada neprarasti tikėjimo savimi ir vienas kitu. Santykiuose turi būti gera abiems. Mes esame dėkingi už viską ką turime, ir norime, kad kiekviena diena būtų vis šviesesnė,“ – priduria Virgilijus.
