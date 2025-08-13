Latvija mato grėsmę: siūloma riboti keliones autobusais į Rusiją ir Baltarusiją

Latvijos susisiekimo ministerija ketina riboti keleivinių autobusų judėjimą per Baltarusijos ir Rusijos sieną. Ji parengė atitinkamą dokumentą, kuris šiuo metu pateiktas viešoms diskusijoms.
„Susisiekimo ministerija, bendradarbiaudama su Kelių transporto direkcija ir konsultuodamasi su Vidaus reikalų ministerija, surinko duomenis, rodančius keleivių skaičiaus augimą autobusų srautuose į Baltarusiją ir Rusiją“, – aiškino susisiekimo ministras Atis Švinka, komentuodamas vyriausybės nutarimo būtinybę.
Ir pridūrė: „Tokia situacija didina saugumo riziką prie valstybės išorės sienos, todėl parengtas norminis aktas, numatantis keleivių vežimo į Baltarusiją ir Rusiją apribojimus.“
Draudimas įsigaliotų jau spalį
Planuojama, kad draudimas įsigalios nuo spalio 15 d. Siūloma neleisti autobusams iš Baltarusijos pusės kirsti pasienio punkto „Grigorovščina“, o iš Rusijos pusės – „Burački“ ir „Ubylinka“.
„Tuo pat metu bus išlaikytos minimalios ir reguliuojamos keleivių vežimo galimybės, naudojantis reguliariais autobusų reisais, organizuotais pagal dvišalių tarpvyriausybinių susitarimų sąlygas ir Latvijos Respublikos nacionalinius teisės aktus“, – aiškino ministerija.
Į Minską – dažniau nei į Šiaulius ar Klaipėdą
Tuo tarpu pernai Lietuvos vežimo bendrovės žadėjo, kad mažės autobusų maršrutų į Baltarusiją. Jų iš tiesų šiek tiek sumažėjo, tačiau autobusai iš Vilniaus į Minską vis dar kursuoja dažniau nei į Klaipėdą ar Šiaulius.
Pasak Lietuvos keleivių vežimo asociacijos (LKVA) prezidento Gintaro Nakučio, likus tik dviem pasienio punktams su Baltarusija ir apribojus susisiekimą su šia šalimi, autobusai liko bene vieninteliu būdu važiuoti į Baltarusiją ir iš jos ten gyvenantiems ar kitaip su ja susijusiems žmonėms.
„Siena su Baltarusija neuždaryta, skrydžių nėra, todėl žmonės, kurie dirba Europos Sąjungoje, kažką bando išvežti į darą arba sugrįžti namo. Manau, tas poreikis ir atsiranda iš gyvenimiško reikalo, kadangi kitos susisiekimo rūšys iš Europos pusės kažkodėl neveikia. Tada belieka autobusai“, – teigia jis.
