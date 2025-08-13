VSAT: Baltarusijos pasienyje apgręžti šeši neteisėti migrantai

Latvijos pasienyje antradienį apgręžė 16 migrantų, o Lenkijos pasienio pareigūnai pirmadienį apgręžė 121 migrantą.
Pernai VSAT pareigūnai neleistinose vietose į Lietuvą iš Baltarusijos neleido įsibrauti 1002 asmenims, šiemet – 996.
Iš viso nuo Baltarusijos sukeltos migracijos krizės pradžios į šalį neįleista 23,9 tūkst. neteisėtų migrantų.
Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!