TV3 naujienos > Žmonės > Lietuvos įžymybės

Živilė Pinskuvienė siunčia žinią: kreipiasi į visus Lietuvos gyventojus

2025-09-19 12:25
Autorius(-ė) naujienų portalas tv3.lt
2025-09-19 12:25
2025-09-19 12:25

Širvintų merė Živilė Pinskuvienė socialiniame tinkle pasidalijo džiugia žinia. Moteris kviečia į šventę, kuri vyks Kernavės piliakalniuose.

Živilė Pinskuvienė (nuotr. BNS)
4

Širvintų merė Živilė Pinskuvienė socialiniame tinkle pasidalijo džiugia žinia. Moteris kviečia į šventę, kuri vyks Kernavės piliakalniuose.

2

Kaip skelbė Širvintų merė, jau rytoj laukia nepamirštama šventė.

Živilė Pinskuvienė sužibo elegancija
(4 nuotr.)
(4 nuotr.)
FOTOGALERIJA. Živilė Pinskuvienė sužibo elegancija

Dalijasi kvietimu

Ž. Pinskuvienė socialiniame tinkle pasidalijo kvietimu į šventę, kuri vyks jau šį šeštadienį.

TAIP PAT SKAITYKITE:

„Kviečiame į Rudens lygiadienio ir Baltų vienybės šventę!

2025 m. rugsėjo 20 d. (šeštadienį)

Kernavės piliakalniai.

Laukia ypatinga vakaro programa:

Žygiai ir edukacijos

Ugnies ir muzikos reginiai

Apeigos ir Vienybės laužas

Grupės TAUTUMEITAS koncertas (Latvija)

Audiovizualinis mitas „Vilko upė“

Skulptūrų ir šviesų meninės instaliacijos: „Lygiadienio sodų kuždesiai“, „Kosminės svarstyklės“ ir naktinės šviesų skulptūros

Ir, žinoma, nepamirštami naktišokiai Kernavės piliakalnių papėdėje!

Tai proga susitikti, pajusti bendrumo galią ir kartu pasinerti į šviesos, muzikos bei senųjų tradicijų magiją!

https://www.facebook.com/events/4074947986108668/“, – socialiniame tinkle „Facebook“ dalijosi Živilė Pinskuvienė.

Renginio „Facebook“ puslapyje skelbiama, kad laukia išskirtinė programa

„Diena lygi nakčiai – naktis lygi dienai. Saulės spindėjimo dangaus skliauste trukmei sutrumpėjus ir vėl metų ratu leisimės žemyn... Tradiciškai rugsėjo 20 d. (šeštadienį), mistika alsuojančiuose Kernavės piliakalniuose kviečiame įspūdingai sutikti Rudens lygiadienio ir baltų vienybės šventę, skirtą pažymėti astronominį gamtos virsmą ir simboliniu patyrimu priminti baltų genčių susivienijimo svarbą.

Programa:17.30–19.30 žygiai / ekskursijos* (registracija baigta)– Kernavės kodai: Ugnis ir vanduo (prof. Vykintas Vaitkevičius)– Pomirtinio pasaulio samprata Kernavėje (dr. Aleksiejus Luchtanas)

19.00–24.00 Medinė koplyčia – instaliacija „Lygiadienio sodų kuždesiai kanklių skambesy“ (autorė Loreta Lichtarovičienė, muzika – Žemyna Trinkūnaitė)

19.00–23.00 edukacinė erdvė PAUKŠČIŲ TAKU:„Pabaigtuvių karūnos“ – ARTyn„Lygiadienio švaros burtai – muilo gamyba“ – Sandra ir Mindaugas Makutėnai„Mitinių būtybių kaukės“ – Kotryna Zylė„Alus dievams ir žmonėms“ – Artūras MasiliauskasInteraktyvi šarvų/ginklų ekspozicija „Saulės mūšis“ – klubas „Hospitalierių ordinas“„Sakmių ir burtų skrynelė“ – Loreta Lichtarovičienė

19.30 Šventės atidarymas – muzikinė inscenizacija „Saulės mūšis“

20.00 Ugnies ir muzikos sąšauka tarp piliakalnių – koncertas „Sutartinių sukinys“ (folkloro ansambliai: TRYS KETURIOSE, RATILIO, LAUKIS, MEDGRINDA)

20.40 Apeigos ir Vienybės laužas (veda vaidila Gediminas Žilys)21.00 Grupės TAUTUMEITAS (LV) koncertas

22.00 Audiovizualinis muzikinis mitas „Vilko upe“ (Irena Upė, Gediminas Žilys, Saulės Degutytė, „Stalo teatras“)

22.45 Skulptūros „Kosminės svarstyklės“ įžiebimas

23.00 Patyriminė edukacija „Lygiadienis – dangiškasis mūsų gyvenimo matas. Ruduo“ (veda Jonas Vaiškūnas, Aukuro kalnas)23.00–24.00 Naktišokiai

Visą vakarą – skulptūrų ir šviesų meninės instaliacijos (skulptorius Henrikas Orakauskas, šviesų dailininkas Arvydas Buinauskas).

*Susitikimo vieta – Medinė koplyčia. Būtina išankstinė registracija, vietų kiekis ribotas“, – teigiama skelbime.

Daugiau informacijos rasite čia:

Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!

