Lietuvos planuose – trumpo nuotolio radarai, elektroninės kovos priemonės

Apie tai krašto apsaugos ministrė Dovilė Šakalienė informavo partnerius per nuotolinį susitikimą su eurokomisaru Andriumi Kubiliumi, ES vyriausiąja įgaliotine užsienio reikalams ir saugumo politikai Kaja Kallas bei septynių regiono šalių gynybos ministrais.
Jie aptarė Europos Komisijos pirmininkės Ursulos von der Leyen (Urzulos fon der Lajen) pasiūlytą iniciatyvą „Rytų flango sargyba“ (Eastern Flank Watch), kuria siekiama sustiprinti antžeminius sienos gynybos elementus bei sukurti daugiasluoksnę dronų sieną.
„Pradiniame etape planuojama įsigyti trumpo nuotolio radarų, elektroninės kovos priemonių, pasyvių radarų, įrangą mobilioms kovos su bepiločiais orlaiviais komandoms, karinės infrastruktūros apsaugos priemonių ir kt.“, – šeštadienį pranešė Krašto apsaugos ministerija.
Lietuvai reikia 0,5 mlrd. eurų
Anot jos, vėliau Lietuva ketina stiprinti savo galimybes efektyvesnėmis aptikimo sistemomis ir ekonomiškais kinetiniais bei nekinetiniais efektoriais.
D. Šakalienė ne kartą yra minėjusi, kad šiuo metu identifikuotam pradiniam dronų sienos poreikiui Lietuvai reikia 0,5 mlrd. eurų.
Per susitikimą ji akcentavo, kad „Rytų sargybai“ būtini greiti finansiniai instrumentai ES lygmeniu, o nacionalinės paskolos nėra tinkamas sprendimas saugant bendrą sieną, todėl būtinos dotacijos.
„Trumpuoju laikotarpiu dalis lėšų galėtų ateiti per Europos gynybos pramonės programą (EDIP), bet šios programos apimtis per maža net vienos valstybės poreikiams – visas EDIP siekia 1,5 mlrd. eurų, o vien Lietuvai pradinis poreikis yra mažiausiai 1,6 mlrd. eurų: 1,1 mlrd. eurų sausumos sienai stiprinti, 0,5 mlrd. – šiuo metu identifikuotam pradiniam dronų sienos poreikiui“, – tvirtino krašto apsaugos ministrė.
Anot jos, ilguoju laikotarpiu būtina atskira finansavimo priemonė naujoje ES finansinėje perspektyvoje nuo 2028-ųjų.
Pirmadienį prezidentas šaukia Valstybės gynimo tarybą aptarti oro gynybą.
Oro gynybos klausimas tapo itin aktualus šią vasarą į Lietuvą įskridus dviem rusiškiems dronams „Gerbera“, iš kurių vienas turėjo sprogmenų.
Incidentas rugsėjį fiksuotas ir Lenkijoje, kaimyninės šalies oro erdvę pažeidė apie 20 Rusijos dronų.
Po šio įvykio NATO pranešė, kad sustiprins savo rytinio flango gynybą, siekiant padėti atremti Maskvos keliamą grėsmę bei paskelbė apie operaciją „Eastern Sentry“ („Rytų sargyba“).
Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!