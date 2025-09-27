Pasidalijo naujausia žinia apie Valdo Adamkaus sveikatos būklę

Pasak Santaros klinikų atstovų, V. Adamkus lieka gydytis Santaros klinikose – iš reanimacijos perkeltas į skyrių, kuriame gydymą planuojama tęsti artimiausią savaitę. Prezidento būklė stabili.
Naujienų portalas tv3.lt primena, kad V. Adamkus ketvirtadienio vakarą į Vilniaus Santaros klinikas buvo paguldytas įtarus infekciją.
„Jo Ekscelencija Valdas Adamkus rugsėjo 25 d. vakarą sunegalavo ir kreipėsi į Santaros klinikas. Įtarus infekcinį susirgimą, V. Adamkus hospitalizuotas tyrimams ir gydymo strategijai parinkti“, – penktadienį pranešė Santaros klinikos.
Tąkart įstaiga pažymėjo, kad šiuo metu prezidento būklė yra stabili.
