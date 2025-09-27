Kalendorius
Rugsėjo 27 d., šeštadienis
Vilnius +14°C
Horoskopai
Programos image
Orai
Pranešti naujieną
Paieška

Naujausios

Karas Ukrainoje

Lietuva

Verslas

Užsienis

Gyvenimas

Sportas

Video

Žmonės

Automanas

Mano naujienos
Komentuoti
10
Nuoroda nukopijuota
DALINTIS
Link copying icon
Kopijuoti nuorodą
Email icon
Siųsti el. paštu
Facebook icon
FB Messenger icon
Messenger
LinkedIn icon
LinkedIn
Twitter icon
Daugiau panašių naujienų
Mažiau panašių naujienų
Pranešti apie klaidą
TV3 naujienos > Lietuva

Pasidalijo naujausia žinia apie Valdo Adamkaus sveikatos būklę

2025-09-27 09:56 / šaltinis: ELTA ir tv3.lt / aut.
Autorius(-ė) naujienų portalas tv3.lt
šaltinis: ELTA ir tv3.lt aut.
2025-09-27 09:56

Santaros klinikų atstovai pasidalijo žinia, kokia šiuo metu yra buvusio šalies prezidento Valdo Adamkaus sveikatos būklė

Santaros klinikų atstovai pasidalijo žinia, kokia šiuo metu yra buvusio šalies prezidento Valdo Adamkaus sveikatos būklė

REKLAMA
10

Pasak Santaros klinikų atstovų, V. Adamkus lieka gydytis Santaros klinikose – iš reanimacijos perkeltas į skyrių, kuriame gydymą planuojama tęsti artimiausią savaitę. Prezidento būklė stabili.

Naujienų portalas tv3.lt primena, kad V. Adamkus ketvirtadienio vakarą į Vilniaus Santaros klinikas buvo paguldytas įtarus infekciją.

TAIP PAT SKAITYKITE:

„Jo Ekscelencija Valdas Adamkus rugsėjo 25 d. vakarą sunegalavo ir kreipėsi į Santaros klinikas. Įtarus infekcinį susirgimą, V. Adamkus hospitalizuotas tyrimams ir gydymo strategijai parinkti“, – penktadienį pranešė Santaros klinikos.

Tąkart įstaiga pažymėjo, kad šiuo metu prezidento būklė yra stabili.

Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKOMENDUOJAME
rekomenduojame
TOLIAU SKAITYKITE
toliau skaitykite
TOLIAU SKAITYKITE
× Pranešti klaidą
SIŲSTI
Į viršų