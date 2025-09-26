Valdui Adamkui atsidūrus ligoninėje skubiai ragina pastebėti šiuos ženklus: nuo to neapsaugotas nė vienas

Kaip anksčiau pranešė Santaros klinikos, buvęs prezidentas buvo paguldytas į ligoninę atlikti tyrimus ir pritaikyti gydymo strategiją.
Jie taip pat pranešė daugiau apie reanimacijoje atsidūrusio V. Adamkaus būklę – teigiama, kad prezidento būklė stabili.
Nuo infekcinių susirgimų neapsaugotas nė vienas, todėl svarbu prisiminti, kokie ženklai gali išduoti, kad organizme slypi infekcija bei kokių apsisaugojimo priemonių nuo šių ligų imtis.
Lietuvius puola skirtingos infekcijos
Naujienų portalo tv3.lt skaitytojams apie infekcijas sutiko papasakoti „Camelia“ vaistinių tinklo vaistininkas Rimvydas Blynas.
Jis pasakojo, kad dabartinis metas – itin palankus joms plisti ir dėl to ne vienas lietuvis išguldyti ligų jau guli lovose.
„Dabar, rudeniop, aktualiausios yra virusinės infekcijos, kai atbunda daug virusų ir sukelia peršalimus arba ligas, kurių simptomai panašūs į peršalimo“, – pasakojo R. Blynas.
Pašnekovas tikino, kad prie to prisideda ir padidėjęs artimesnis kontaktas su kitais žmonėmis. Pasak jo, vasarą dažniau būname lauke, kvėpuojame grynu oru, o atvėsus orams dažniau pasimatome patalpose.
„Taip nutinka dėl to, kad atvėsta oras, daugiau laiko praleidžiame patalpose, kontaktuojame su žmonėmis ir ligos persiduoda oro lašeliniu būdu. Per padidėjusį kontaktą infekcijoms yra lengviau plisti.
Aišku, žmonės, kadangi daug keliauja, tai parsiveža įvairių infekcijų ir iš kitų pasaulio vietų“, – teigė jis.
Infekcijas išduodantys simptomai
Vaistininkas taip pat atkreipė dėmesį į simptomus, kurie gali išduoti skirtingas infekcijas.
Anot jo, jeigu susiduriama su kosuliu, bendru kūno silpnumu, čiauduliu – greičiausiai buvo susidurta su peršalimu.
„Jeigu susergame peršalimu, tai tuomet pasireiškia peršalimui būdingi simptomai, o jeigu susirgome rotavirusu ar norovirusu, tai tada pasireiškia žarnyno pažeidimai, viduriavimas, temperatūra“, – atskleidė jis.
Taip pat, pasak jo, reikėtų atkreipti į dėmesį į tai, ar pakilo kūno temperatūra. Specialistas paaiškino, kokiais atvejais pakilus temperatūrai jau reiktų griebtis vaistų, o kokiais dar galima palūkėti.
„Dažniausiai virusinės infekcijos pasireiškia, kai organizmas kovoja ir taip kelia temperatūrą, stabdydamas viruso dauginimąsi ir plitimą.
Tad jeigu nėra kažkokia labai stipri infekcija, tai turime tą bjaurią iki 37,5 laipsnio temperatūrą. Tada temperatūrą mažinančių vaistų dar nereikėtų vartoti.
Visgi, jeigu sunkesnis atvejis, tarkime, 38 ar 38,5 laipsnio temperatūra, tada jau turime gerti vaistus, kad ją numuštume“, – sakė jis.
Infekcijų pasekmės gali būti liūdnos
Pasiteiravus vaistininko R. Blyno apie galimas infekcijų pasekmes, jis pabrėžė, kad jos priklauso nuo sukėlėjo. Anot pašnekovo, jeigu buvo susirgta peršalimu, tuomet jaudintis nevertėtų.
„Pasekmės labai priklauso nuo sukėlėjo. Jeigu turime peršalimą sukėlusį virusą, tai labai didelės žalos mums nepadarys, normalu, kad neturint imuniteto mes susiduriame su juo kelis kartus per metus ir persergame“, – aiškino jis.
Vis tik plačiau R. Blynas prabilo apie susirgimus gripu arba COVID-19 ligomis. Jis pasakojo, kad tokiais atvejais jau vertėtų būti atsargesniems.
„Jeigu susergame gripo virusu, tuomet pasekmės jau gali būti labai rimtos – širdies pažeidimai, o kartais net mirtis.
Taip pat yra ir su COVID-19 liga. Pats virusas nėra labai baisus ir mirtinas, bet jeigu jis pasireiškia pacientams, kurie turi gretutinių ligų, tuomet gali tikrai liūdnai baigtis. Jau dabar girdime apie mirties atvejus“, – įspėjo pašnekovas.
Kaip apsisaugoti nuo infekcijų?
Paklaustas apie tai, kaip apsaugoti save nuo infekcijų ir sustiprinti organizmą, vaistininkas siūlė didžiausią dėmesį skirti rankų plovimui.
Pasak jo, namuose visada turi galioti taisyklė, kad grįžus iš lauko ar palietus objektus, prie kurių daugelis liečiasi, tarkime, durų rankeną, reiktų plauti rankas.
„Siekiant apsisaugoti, pirmiausia, yra svarbu rankų higiena. Mes ir per pandemiją pirmiausia mokėmės teisingai plauti rankas, jas dezinfekuoti.
Supratome, kad tai daryti reikia po kiekvieno išėjimo į lauką, kai liečiame paviršius, kuriuos lietė kiti, kad negautumėme tų užkratų“, – pranešė jis.
R. Blynas taip pat siūlė atkreipti dėmesį į vizitus poliklinikoje. Anot jo, natūralu, kad ten susirenkantys žmonės ateina sirgdami, dėl to šioje vietoje vertėtų dėvėti kaukę. Pasak jo, tai yra apsauga tiek kitiems, tiek pačiam sau nuo užkrato platinimo.
„Dar labai svarbu geras miegas, poilsis ir mityba. Tai užtikrina, kad mūsų organizmas nebūtų pažeistas, kamuojamas streso, mes taip atstatome jėgas.
Dar kiekvienais metais reiktų skiepytis nuo gripo, COVID-19 prieš peršalimo sezoną. Taip sumažinama rizika susirgti šiomis nemaloniomis ligomis“, – užbaigė pokalbį jis.
Valdas Adamkus pateko į ligoninę
Anksčiau ELTA rašė, kad ketvirtadienio vakarą į Vilniaus Santaros klinikų reanimacijos skyrių paguldytas buvęs šalies vadovas 98-erių Valdas Adamkus, rašo portalas „Lrytas“.
Žinią portalui patvirtino V. Adamkaus atstovė Božena Bagonaitienė.
„Taip, ligoninėje. Kitais klausimais kreipkitės į Santaros klinikas, aš neturiu prezidento įgaliojimo kalbėti apie jo sveikatą“, – portalui sakė B. Bagonaitienė.
Primename, kad kovo 12 d. V. Adamkus taip pat buvo atsidūręs ligoninėje. Pasak prezidento referentės B. Bagonaitienės, tuo metu prezidento V. Adamkaus vykimas į ligoninę buvo planuotas.
„Nieko nenutiko, tai buvo planuotas vykimas į ligoninę. Nėra taip, kad kažkas atsitiko“, – anksčiau sakė ji.
Į Santaros klinikas paguldytas V. Adamkus kovo 18 d. buvo išrašytas iš ligoninės ir grįžo į namus.
Be to, sausio pradžioje kadenciją baigęs prezidentas taip pat buvo atsidūręs ligoninėje. Tuo metu pats V. Adamkus papasakojo apie savo būklę.
„Pasakysiu trumpai, aš esu ligoninėje“, – sakė V. Adamkus.
Jis trumpai atsakė, kad apie tai nėra linkęs daug kalbėti.
Paaiškėjo, kodėl Valdas Adamkus atsidūrė reanimacijoje
Taip pat anksčiau naujienų portalas tv3.lt rašė, kad Vilniaus Santaros klinikos šiandien išplatino pranešimą, kuriame prabilo apie tai, kaip buvęs Lietuvos prezidentas laikosi dabar ir kodėl pateko į ligoninę.
Išplatintame pranešime spaudai minima, kad prezidentas į klinikas kreipėsi dar vakar, rugsėjo 25-ąją.
„Jo Ekscelencija Valdas Adamkus rugsėjo 25 d. vakarą sunegalavo ir kreipėsi į Santaros klinikas.
Įtarus infekcinį susirgimą, V. Adamkus hospitalizuotas tyrimams ir gydymo strategijai parinkti. Prezidento būklė stabili“, – buvo rašoma pranešime.
