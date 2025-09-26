Atskleidė daugiau apie Adamkų – kaip jautėsi prieš patenkant į reanimaciją

Naujienų portalui tv3.lt prezidento sekretorė Božena Bagonaitienė pasakojo, kad V. Adamkus prastai pasijuto ketvirtadienį vakare ir jo būklė pablogėjo staiga.
„Buvo namuose. Pablogėjo sveikata, kreipėmės į gydytojus“, – tv3.lt teigė B. Bagonaitienė ir patvirtino, kad V. Adamkui buvo iškviesta greitoji medicinos pagalba.
Pasak B. Bagonaitienės, šią savaitę V. Adamkus jautėsi gerai.
„Viskas buvo gerai. Jūs gi matėte, jis buvo nuvažiavęs atsisveikinti su R. Vizgirda. Viskas buvo gerai. Pablogėjo vakar vakare ir kreipėmės į gydytojus, – sakė prezidento sekretorė.
Prezidentas, pasak jos, buvo darbingas, priiminėjo svečius, pagal savo galimybes judėjo.
„Kiekvieną dieną mes dirbome, kiekvieną dieną mes turėjome svečių. Ir trečiadienį turėjome svečių, ir antradienį važiavome pas R. Vizgirdą.
Mes kiekvieną dieną turime veiklos: turime vieną kitą svečią, dirbame su dokumentais. Tik viskas vyksta iš namų, iš Turniškių. Bet darbai vyksta ir prezidentas yra darbingas“, – pasakojo B. Bagonaitienė.
Atsidūrė Santaros klinikų reanimacijos skyriuje
V. Adamkus ketvirtadienio vakarą paguldytas į Vilniaus Santaros klinikų reanimacijos skyrių. Jam įtariama infekcija.
„Įtarus infekcinį susirgimą, V. Adamkus hospitalizuotas tyrimams ir gydymo strategijai parinkti“, – penktadienį pranešė Santaros klinikos.
Įstaiga pažymėjo, kad šiuo metu prezidento būklė yra stabili.
Lapkričio 3 d. V. Adamkui sukaks 99 metai.
Antradienį Adamkus vyko į bičiulio laidotuves
Antradienio popietę Vilniuje į Laidojimo paslaugų centro salę Antakalnyje atvyko prezidentas V. Adamkus. Jis atvažiavo pagerbti mirusio bičiulio – JAV lietuvio, verslininko, filantropo ir Čilės garbės konsulo R. Juozo Vizgirdos.
Buvęs šalies vadovas tyliai prisijungė prie artimųjų, bičiulių ir kolegų, atvykusių palydėti Vizgirdą į paskutinę kelionę.
V. Adamkų su R. J. Vizgirdą siejo ilgametė draugystė, todėl jo apsilankymas atsisveikinimo ceremonijoje tapo jautriu ir reikšmingu pagarbos gestu.
R. Vizgirda mirė savaitgalį po sunkios kovos su liga, eidamas 88-uosius gyvenimo metus.
Adamkus laiką leido namuose
Rugpjūčio mėnesį naujienų portalo tv3.lt skaitytojams V. Adamkus sutiko trumpai papasakoti apie tai, kaip laikosi bei kokia jo sveikata.
Susisiekus su kadenciją baigusiu prezidentu, šis atskleidė, kad gyvena vasariškomis nuotaikomis. V. Adamkus pasakojo, kad vasaros dienas leido namuose.
„Ką galiu pasakyti – vasara, kaip ir visiems, keičiasi diena iš dienos. Viena diena yra graži, kita nelabai. Aš esu čia, gražioje namų aplinkoje, nieko naujo.
Sulaukiu tai vieno, tai kito skambučio, kaip ir iš jūsų“, – trumpa savo vasaros apžvalga dalijosi V. Adamkus.
Pasiteiravus pašnekovo, kaip jis gyvena dabar, jis atsakė trumpai: „Jeigu klaustumėte, kaip aš gyvenu, tai galiu pasakyti vienu žodžiu – egzistuoju.“
O paklaustas apie sveikatos būklę, prezidentas V. Adamkus šyptelėjo: „Pas mane viskas tvarkoje, man viskas gerai.“
Pasidomėjus, kur prezidentas planuoja leisti rudens sezoną – namuose ar Prezidentūroje – jis prisipažino, kad kol kas nėra aišku.
Pasak jo, tik kalendorinio rudens metu yra tam tikrų planų, tačiau šių metų uždarymas – vis dar miglotas.
„Iki rugsėjo pirmos dienos mes niekam nieko nesame įsipareigoję, o paskui jau žiūrėsime, kaip užbaigsime metus“, – rugpjūtį kalbėjo V. Adamkus.
