TV3 naujienos > Gyvenimas > Istorijos

Paaiškėjo, kodėl 98-erių Valdas Adamkus atsidūrė reanimacijoje

2025-09-26 10:01 / šaltinis: tv3.lt / aut.
Autorius(-ė) naujienų portalas tv3.lt
šaltinis: tv3.lt aut.
2025-09-26 10:01

Šiandien išplito žinia, kad buvęs Lietuvos prezidentas Valdas Adamkus paguldytas į Vilniaus Santaros klinikų ligoninę. Paaiškėjo, kokia yra prezidento būklė ir atsidūrimo ligoninėje priežastis.

Šiandien išplito žinia, kad buvęs Lietuvos prezidentas Valdas Adamkus paguldytas į Vilniaus Santaros klinikų ligoninę. Paaiškėjo, kokia yra prezidento būklė ir atsidūrimo ligoninėje priežastis.

2

Pranešama, kokia Valdo Adamkaus, kuriam įtariamas infekcinis susirgimas, būklė yra dabar.

Balsuoti atvyko Valdas Adamkus
(15 nuotr.)
(15 nuotr.)
FOTOGALERIJA. Balsuoti atvyko Valdas Adamkus

Valdo Adamkaus atsidūrimo ligoninėje priežastis

Vilniaus Santaros klinikos šiandien išplatino pranešimą, kuriame prabilo apie tai, kaip buvęs Lietuvos prezidentas laikosi dabar ir kodėl pateko į ligoninę.

TAIP PAT SKAITYKITE:

Išplatintame pranešime spaudai minima, kad prezidentas į klinikas kreipėsi dar vakar, rugsėjo 25-ąją.

„Jo Ekscelencija Valdas Adamkus rugsėjo 25 d. vakarą sunegalavo ir kreipėsi į Santaros klinikas. Įtarus infekcinį susirgimą, V. Adamkus hospitalizuotas tyrimams ir gydymo strategijai parinkti. Prezidento būklė stabili“, – buvo rašoma pranešime.

Valdas Adamkus pateko į ligoninę

Anksčiau ELTA rašė, kad ketvirtadienio vakarą į Vilniaus Santaros klinikų reanimacijos skyrių paguldytas buvęs šalies vadovas 98-erių Valdas Adamkus, rašo portalas „Lrytas“.

Žinią portalui patvirtino V.Adamkaus atstovė Božena Bagonaitienė.

„Taip, ligoninėje. Kitais klausimais kreipkitės į Santaros klinikas, aš neturiu prezidento įgaliojimo kalbėti apie jo sveikatą“, – portalui sakė  B. Bagonaitienė.

Primename, kad kovo 12 d. V. Adamkus atsidūrė ligoninėje taip pat. Pasak prezidento referentės Boženos Bagonaitienės, tuo metu prezidento V. Adamkaus vykimas į ligoninę buvo planuotas.

„Nieko nenutiko, tai buvo planuotas vykimas į ligoninę. Nėra taip, kad kažkas atsitiko“, – anksčiau sakė ji.

Į Santaros klinikas paguldytas V. Adamkus kovo 18 d. buvo išrašytas iš ligoninės ir grįžo į namus.

Be to, sausio pradžioje kadenciją baigęs prezidentas taip pat buvo atsidūręs ligoninėje. 

Tuo metu pats V. Adamkus papasakojo apie savo būklę.

„Pasakysiu trumpai, aš esu ligoninėje“, – sakė V. Adamkus.

Jis trumpai atsakė, kad apie tai nėra linkęs daug kalbėti.

