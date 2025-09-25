Kalendorius
  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
TV3 naujienos > Lietuva > Aktualijos

Į protestą atėjęs Nausėdos patarėjas: tai yra didžiulis įvertinimas prezidentui ir visai jo komandai

2025-09-25 11:34 / šaltinis: ELTA
2025-09-25 11:34

Šimtams kultūrininkų susirinkus į protestą Simono Daukanto aikštėje ir reiškiant pasipiktinimą naujuoju kultūros ministru Ignotu Adomavičiumi, šalies vadovo Gitano Nausėdos patarėjas Saulius Olencevičius sako – susirinkusiųjų reakcijos yra didžiulis įvertinimas prezidentui bei jo komandai. Pasak jo, emocingai į susiklosčiusią situacija reaguojanti bendruomenė neliks neišgirsta – Prezidentūra viliasi kartu su jais ieškoti bendrų išeičių.

Kultūros bendruomenės protestas prieš kandidatą į kultūros ministrus (nuotr. Roberto Riabovo)

2

„Vienareikšmiškai teigiamai (vertinu kultūros bendruomenės reakcijas – ELTA). Tai yra didžiulis įvertinimas prezidentui ir visai jo komandai. Aš taip vertinu. Reiškiasi – kultūra rūpi prezidentui ir jie atėjo išsakyti savo nuomonę. Tai yra labai gerbtina ir išties juos reikia palaikyti“, – žurnalistams sakė S. Olencevičius.

„Aš suprantu, emocijos liejasi per kraštus. Šioje vietoje nereikėtų orientuotis į vieną vienintelį veiksmą, kuris yra privalomas prezidentui pagal Konstituciją, pagal terminus padaryti. Kartais reikia tą padaryti, kaip prezidentas ir pasakė, skaudančia širdimi“, – kalbėjo jis.

Netrukus susirinkusiųjų protestuotųjų jis buvo pasitiktas šūksniais „gėda“.

S. Olencevičius patikino, kad kultūros bendruomenė nebus palikta viena.

„Tam tie žmonės šiandien ir susirinko. Mes juos puikiai girdime, prezidentas juos puikiai girdi. Ir šioje vietoje tik kartu visi galėsime pagerinti situaciją“, – nurodė jis.

„Yra dalykų, kurie keičiami eigoje, momentiškai, teisiškai to padaryti negalima, nepavyksta“, – pasakė prezidento patarėjas.

S. Olencevičiui bendraujant su žurnalistais, protestuotojai šaukė „atšaukiam“, omenyje turėdami galimybę atšaukti paskirtąjį ministrą, „aušrietį“ Ignotą Adomavičių. Patarėjas nesiėmė prognozuoti, ar tai – realus scenarijus.

„Negaliu prognozuoti, kas bus. Negaliu pasakyti. Bet eiga tikrai bus peržiūrima“, – sakė šalies vadovo atstovas.

„Ne viskas yra taip paprasta“, – pridūrė jis.

