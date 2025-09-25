Šimonytė kirto Ruginienei dėl kultūros ministro: „Kam skirt, jeigu reikės atšaukt?“

„Nepamenu premjero, kuris turėtų tiek „empatijos“, kad turėtų nuvyti savo pasirinktą ministrą nuo tribūnėlės į salę, kad tas dar kokios nors sermėginės tiesos neprikalbėtų.
Matau manipuliacijas, kad kitos išeities nebuvo, antraip gresia priešlaikiniai, kuriuos „laimės Žemaitaitis“. Kad jeigu blogai dirbs, galima bus atšaukt. Kam skirt, jeigu reikės atšaukt? O tada jau tas Žemaitaitis tylės? Neatšauks, nebent „prisičiūdys“ tiek, kad nebus kur akių dėt“, – feisbuke rašo ji.
Visas šis procesas, anot I. Šimonytės, yra „jerunda“, kitaip tariant, niekis. O ir socialdemokratai, ir prezidentas Gitanas Nausėda, buvusios premjerės manymu, galėjo rasti kitų išeitų nei klausyti „Nemuno aušros“ lyderio Remigijaus Žemaitaičio.
„Visa tai yra, cituojant vieną koalicijos dalyvį, „jerunda“. Socdemai turėjo kitų išeičių, bet pasirinko šitą. Nausėda turėjo kitų išeičių, bet sugalvojo pažaist viščiuko žaidimą su Žemaitaičiu ir turėjo chicken'intis out (iš baimės atsitraukti nuo savo plano – red. past.) paistydamas tokius niekus, kad gūdu. Įsivaizduoju, kaip gūdu kultūros žmonėms, andai laikiusiems jį kultūros žmogumi. Dabar jo sprendimus ugningiausiai gina žmonės, neseniai švilpę Sausio 13-ąją, konstravę kartuves ir mėtę akmenis į pareigūnus.
O būtų pakakę užsivirt kavos ir pasikalbėt pradžiai bent jau su demokratais. Ne paflirtuot, o pakalbėt. Apie valstybę.
Bet ne. Daug geriau dabar ieškoti vis naujų pateisinimų sau ir savo sprendimams bei „skaudančiai širdžiai“ (ar dar pamenat, kuo G. Nausėdai netiko Gabrielius Landsbergis kandidatu į Europos Komisiją?), patiems su siaubu laukiant, kai beraščiai pradės visus mokyti lietuvių kalbos, o pagrindiniu kultūros simboliu taps Užgavėnių kaukė. Jūs žinot, kuri“, – komentuoja I. Šimonytė.
„Tikiu, kad ir Lietuva atlaikys ir tai. Atlaikys ir Lietuvos kultūra, nes be jos ir pati Lietuva neatlaikytų. Gaila tik laiko, kuris galėjo būti skirtas kūrybai ir pažangai“, – apibendrina konservatorė.
Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!