TV3 naujienos > Lietuva > Aktualijos

Šimonytė kirto Ruginienei dėl kultūros ministro: „Kam skirt, jeigu reikės atšaukt?“

2025-09-25 12:25 / šaltinis: tv3.lt / aut.
Autorius(-ė) naujienų portalas tv3.lt
šaltinis: tv3.lt aut.
2025-09-25 12:25

Ketvirtadienį Seime svarstoma, ar pritarti Vyriausybės programai. Tuo pačiu metu prie Prezidentūros vyksta kultūros bendruomenės protestas dėl ministru paskirto makaronų fabriko savininko Ignoto Adomavičiaus. Paskirtoji premjerė Inga Ruginienė žurnalistams komentavo, kad jei I. Adomavičius blogai dirbs, jį bus galima atšaukti, nors Ministrų kabinetas apskritai dar nė nepradėjo dirbti. Tokią I. Ruginienės poziciją sukritikavo I. Šimonytė.

Ingrida Šimonytė (Lukas Balandis/ BNS nuotr.)

21

TAIP PAT SKAITYKITE:

„Nepamenu premjero, kuris turėtų tiek „empatijos“, kad turėtų nuvyti savo pasirinktą ministrą nuo tribūnėlės į salę, kad tas dar kokios nors sermėginės tiesos neprikalbėtų.

Matau manipuliacijas, kad kitos išeities nebuvo, antraip gresia priešlaikiniai, kuriuos „laimės Žemaitaitis“. Kad jeigu blogai dirbs, galima bus atšaukt. Kam skirt, jeigu reikės atšaukt? O tada jau tas Žemaitaitis tylės? Neatšauks, nebent „prisičiūdys“ tiek, kad nebus kur akių dėt“, – feisbuke rašo ji.

Visas šis procesas, anot I. Šimonytės, yra „jerunda“, kitaip tariant, niekis. O ir socialdemokratai, ir prezidentas Gitanas Nausėda, buvusios premjerės manymu, galėjo rasti kitų išeitų nei klausyti „Nemuno aušros“ lyderio Remigijaus Žemaitaičio.

„Visa tai yra, cituojant vieną koalicijos dalyvį, „jerunda“. Socdemai turėjo kitų išeičių, bet pasirinko šitą. Nausėda turėjo kitų išeičių, bet sugalvojo pažaist viščiuko žaidimą su Žemaitaičiu ir turėjo chicken'intis out (iš baimės atsitraukti nuo savo plano – red. past.) paistydamas tokius niekus, kad gūdu. Įsivaizduoju, kaip gūdu kultūros žmonėms, andai laikiusiems jį kultūros žmogumi. Dabar jo sprendimus ugningiausiai gina žmonės, neseniai švilpę Sausio 13-ąją, konstravę kartuves ir mėtę akmenis į pareigūnus.

O būtų pakakę užsivirt kavos ir pasikalbėt pradžiai bent jau su demokratais. Ne paflirtuot, o pakalbėt. Apie valstybę.

Bet ne. Daug geriau dabar ieškoti vis naujų pateisinimų sau ir savo sprendimams bei „skaudančiai širdžiai“ (ar dar pamenat, kuo G. Nausėdai netiko Gabrielius Landsbergis kandidatu į Europos Komisiją?), patiems su siaubu laukiant, kai beraščiai pradės visus mokyti lietuvių kalbos, o pagrindiniu kultūros simboliu taps Užgavėnių kaukė. Jūs žinot, kuri“, – komentuoja I. Šimonytė.

„Tikiu, kad ir Lietuva atlaikys ir tai. Atlaikys ir Lietuvos kultūra, nes be jos ir pati Lietuva neatlaikytų. Gaila tik laiko, kuris galėjo būti skirtas kūrybai ir pažangai“, – apibendrina konservatorė.

is esmes
is esmes
2025-09-25 12:39
is esmes galima butu pritarti Simonytei del kulturos ministro. Tik kad va jos pacios vyriausybes kulturos ministras nebuvo niekuo geresnis, o gal net ir blogesnis. ir daugelis kitu ministru svelniai tariant neblizgejo.
Atsakyti
Ir neatsistatydinai, nors žadėjai
Ir neatsistatydinai, nors žadėjai
2025-09-25 12:39
Kiek pati savo juokdarių atšaukei?
Atsakyti
T
T
2025-09-25 12:30
Ne tavo baidykla reikalas.
Atsakyti
Skaityti visus komentarus (21)
