Užfiksavo, ką Ingrida Šimonytė veikė „Guns N’ Roses“ koncerte: įrašas privertė šyptelti ne vieną

Ketvirtadienio vakarą Kaune rinkosi tūkstantinė grupės „Guns N’ Roses“ gerbėjų minia. Dar gerokai prieš renginį būriai gerbėjų stadiono prieigose demonstravo originalius stilius, nestokojo pakilių emocijų.

Ilgai laukto koncerto nepraleido ir ne vienas žinomas žmogus. Koncerte buvo matyti prodiuseris Martynas Tyla, Vytaras Radzevičius, Naglis Šulija su sūnumi, čia atvyko ir Ingrida Šimonytė.

Ketvirtadienio vakarą „TikTok“ paskyroje buvo publikuotas ir vaizdo įrašas,kuriame matyti, kaip I. Šimonytė šėlsta per mylimos grupės koncertą.

„Ne tą prezidentą išsirinkome“, – rašoma prie vaizdo įrašo.

Toks vaizdo įrašas, rodos, privertė šyptelti ne vieną. Komentaruose pasipylė liaupsės pasimėgauti geru reginiu atvykusiai I. Šimonytei.

Portalas tv3.lt primena, kad ketvirtadienio vakarą Kauno Dariaus ir Girėno stadione griaudi „Guns N’ Roses“ turo „Because What You Want What You Get Are Two Completely Different Things“ koncertas.

Koncerto žiūrovus jau pirmomis šou akimirkomis kaip reikiant „užkūrė legendinė amerikiečių hiphopo grupė „Public Enemy“, susikūrusi 1985 metais ir laikoma viena įkoniškiausių hiphopo istorijoje. Kauno ir visos Lietuvos roko gerbėjų laukė daugiau nei koncertas, bet tikras muzikos spektaklis.

Kauno Dariaus ir Girėno stadiono scenoje „Guns N’ Roses“ ne tik atgaivino visame pasaulyje mėgstamus hitus, kaip „November Rain“, „Knockin' on Heaven's Door“, „Paradise City“, bet ir pristatys naujus kūrinius iš pastarųjų metų, tokius kaip „Hard Skool“ ir „Absurd“.