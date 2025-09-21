Kalendorius
TV3 naujienos > Žmonės

Čilės prezidentas Gabrielis Boricas parodė tėvišką realybę: nuotraukoje pozavo su šypsena

2025-09-21 14:10
Autorius(-ė) naujienų portalas tv3.lt
šaltinis: tv3.lt aut.
2025-09-21 14:10

Čilės prezidentas savo socialiniuose tinkluose parodė, kokia yra tikroji tėviška realybė. Vyras pasidalino šmaikščia nuotrauką, kurioje matoma neatsiejama tėvystės dalis, tačiau vyras ne ir tokioje situacijoje – šypsosi.

Gabriel Boric (Nuotr. SCANPIX ir socialinių tinklų)

Čilės prezidentas savo socialiniuose tinkluose parodė, kokia yra tikroji tėviška realybė. Vyras pasidalino šmaikščia nuotrauką, kurioje matoma neatsiejama tėvystės dalis, tačiau vyras ne ir tokioje situacijoje – šypsosi.

0

Vyras savo socialiniuose tinkluose pasidalino šmaikščia nuotrauka.

Nuo veido nedingo šypsena

Nuo 2022-ųjų metų Gabrielis Boricas, einantis Čilės prezidento pareigas, dar visai neseniai su žmona susilaukė dukros. 

Gabrielis pasidalino nuotaikinga nuotrauka socialiniuose tinkluose ir parodė, kaip atrodo tėviška realybė. Nuotraukoje prezidentas matomas su rankose ramiai žiūrinčia dukrele, tačiau nuotrauka – ką tik po incidento.

Prezidentas nuotraukoje šypsosi, nors dukra ant jo ką tik atpylė.

Nuotrauka pavergė gerbėjų širdis bei internautai žavėjosi, jog prezidentas nebijo rodyti to, kas yra viisškai natūralu, tačiau gal mažiau rodoma viešai.

