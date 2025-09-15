Į darbą dviračiu mynęs Gitanas Nausėda nustebino 1 įvaizdžio detale: pastebėjo akyliausi

Prezidentas buvo užfiksuotas kelyje, o jo pasirinktas kelionės būdas tapo gražia iniciatyvos pradžia. Tačiau ne vien dviračio kelionė, bet ir aprangos detalė patraukė dėmesį – šalies vadovas mynė su olimpine neperšlampama striuke.
Nacionalinis judumo iššūkis – visai Lietuvai
„Prezidentas kviečia visus prisijungti ir dar daugiau žingsniuoti arba minti – ir dėl savo sveikatos, ir dėl švaresnės aplinkos“, – rašoma Prezidentūros pranešime.
Šiemet Nacionalinio judumo iššūkio metu dalyviai kviečiami varžytis renkant žingsnius ar kilometrus vienoje iš aštuonių kategorijų: miestų, miestelių, mokyklų, aukštųjų mokyklų, viešųjų organizacijų, nevyriausybinių organizacijų, bendruomenių, pasaulio lietuvių, dviračių iššūkio.
Pirmadienio rytą prezidentas Nausėda buvo pastebėtas ir užfiksuotas dviračiu keliaujantis į darbą. Tokiu būdu jis ne tik asmeniškai pradėjo Nacionalinį judumo iššūkį, bet ir savo pavyzdžiu paragino visuomenę prisijungti prie iniciatyvos.
Iššūkio startas numatytas antradienį, rugsėjo 16 dieną, pabaiga – lapkričio 16 dieną.
Olimpinė striukė – simbolinė užuomina?
Visgi labiausiai dėmesį patraukė ne pats dviratis, o aprangos detalė – olimpinė striukė, kurią mindamas dviratį dėvėjo prezidentas. Tokį pasirinkimą galima vertinti ne tik kaip patogią sportinę aprangą, bet ir kaip sąmoningą simbolinį gestą.
Olimpinė atributika visuomet siejama su sporto dvasia, sveika gyvensena, disciplina ir siekiu įveikti save. Tai vertybės, kurios artimos ir Nacionalinio judumo iššūkio idėjai – paskatinti žmones daugiau judėti kasdienybėje, rūpintis savo sveikata bei kartu prisidėti prie švaresnės aplinkos.
Galiausiai, toks prezidento aprangos akcentas dar kartą primena: judėjimas – tai ne tik fizinė veikla, bet ir tam tikras gyvenimo būdas, kurį verta rinktis kasdien.
