TV3 naujienos > Lietuva > Aktualijos

Startuojant penktajam Nacionaliniam judumo iššūkiui, prezidentas tikina: kampanija duoda vaisių

2025-09-15 08:50 / šaltinis: ELTA
2025-09-15 08:50

Prasidedant penktajam Nacionaliniam judumo iššūkiui, prezidentas Gitanas Nausėda tikina, jog prieš penkerius metus jo pristatyta iniciatyva duoda vaisių. Šalies vadovo teigimu, prie šio judumo iššūkio jau prisijungė 100 tūkst. žmonių, o jos metu bendrai buvo nueita 45 mlrd. žingsnių. 

Valstybės apdovanojimų įteikimo ceremonija Prezidentūroje

Prasidedant penktajam Nacionaliniam judumo iššūkiui, prezidentas Gitanas Nausėda tikina, jog prieš penkerius metus jo pristatyta iniciatyva duoda vaisių. Šalies vadovo teigimu, prie šio judumo iššūkio jau prisijungė 100 tūkst. žmonių, o jos metu bendrai buvo nueita 45 mlrd. žingsnių. 

„Judumas apskritai, man atrodo, suteikia energijos, suteikia to būtino sveikatos užtaiso, kuris rudenį tikrai nepamaišys. Ir aš labai noriu pasidžiaugti, kad štai, jau penkerius metus organizuojama judumo kampanija, kurią inicijavau savo pirmosios kadencijos pradžioje, duoda vaisius“, – pirmadienį, prasidedant Nacionaliniam judumo iššūkiui, žurnalistams sakė prezidentas G. Nausėda. 

TAIP PAT SKAITYKITE:

„Turime jau apie 100 tūkst. įsitraukusių žmonių, prieš trejus metus buvo nužygiuota 25 mlrd. žingsnių, dabar jau 45 mlrd. (žingsnių – ELTA) yra. Ir aš tikiuosi, kad šiais metais judumo iniciatyva bus dar galingesnė ir įtrauks dar daugiau žmonių“, – kalbėjo jis. 

E﻿LTA primena, kad Nacionalinis judumo iššūkis prezidento iniciatyva rengiamas jau penktą kartą. Skaičiuojama, kad pernai jame dalyvavo 105 tūkst. gyventojų, kurie bendrai per du mėnesius nuėjo kone 45 mlrd. žingsnių.

Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!

