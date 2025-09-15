Kalendorius
  tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
TV3 naujienos > Lietuva > Aktualijos

Nausėda kirto Žemaitaičiui: „Tai yra šantažas“

2025-09-15 08:34 / šaltinis: BNS
2025-09-15 08:34

Prezidentas Gitanas Nausėda sako „aušriečių“ lyderio Remigijaus Žemaitaičio grasinimus dėl koalicijos, jei jis nepaskirs partijos deleguotų kandidatų ministrais, laikantis šantažu.

Prezidentas susitiko su Lenkijos Prezidentu Karoliu Nawrockiu (nuotr. Roberto Riabovo)

Prezidentas Gitanas Nausėda sako „aušriečių" lyderio Remigijaus Žemaitaičio grasinimus dėl koalicijos, jei jis nepaskirs partijos deleguotų kandidatų ministrais, laikantis šantažu.

21

„Be abejo, kad tai yra šantažas, bet aš jau nebespėju sekti jo šantažo serijų, nes tai jau turbūt kokia ketvirtoji serija, laukiame tęsinio“, – pirmadienį žurnalistams sakė šalies vadovas.

TAIP PAT SKAITYKITE:

Jis teigė jau apsisprendęs dėl Povilo Poderskio ir Mindaugo Jablonskio skyrimo aplinkos ir energetikos ministrais naujojoje Vyriausybėje, tačiau pirmiausia savo sprendimą nori išsakyti paskirtajai premjerei, o tuomet – žiniasklaidai.

„Taip, aš turiu sprendimą, tačiau aš noriu jį dabar įgarsinti paskirtai premjerei ir žiūrėsime, judėti reikia į priekį, – kalbėjo G. Nausėda. – Tiesą sakant, po to jūs būsite pirmieji, kurie išgirsite tą sprendimą.“

Šiuos kandidatus delegavo valdančioji „Nemuno aušra“. Juos paskirtoji premjerė Inga Ruginienė pateikė prezidentui praėjusią savaitę.

Tačiau šalies vadovas atsisakė juos įtraukti į dekretą dėl Vyriausybės sudėties, argumentuodamas, kad kandidatūros jam buvo pateiktos paskutinę ministrų kabineto formavimo dieną ir nespėta jų įvertinti.

Remdamasi anoniminiais šaltiniais, praėjusios savaitės pabaigoje žiniasklaida pranešė, kad G. Nausėda abu kandidatus į ministrus atmetė, tačiau prezidento patarėjas Frederikas Jansonas tai paneigė.

Šalies vadovas jau anksčiau sakė, kad norėtų naujojoje Vyriausybėje matyti Gintauto Palucko kabinete dirbusį energetikos ministrą Žygimantą Vaičiūną. Jį į šias pareigas buvo delegavusi į naują valdančiąją koaliciją nepakviesta Demokratų sąjunga „Vardan Lietuvos“.

Nemuno aušros“ lyderis Remigijus Žemaitaitis teigia, kad prezidentui nepatvirtinus P. Poderskio ir M. Jablonskio ministrais, valdančiosios daugumos sutartis nustos galioti, tačiau tada galėtų būti pasirašoma nauja, „aušriečių“ atsakomybėn deleguojant naujas ministerijas.

Kaip rašė BNS, rugpjūtį Lietuvos socialdemokratų partijos, „Nemuno aušros“ bei Lietuvos valstiečių, žaliųjų ir Krikščioniškų šeimų sąjungos frakcijos pasirašė susitarimą dėl valdančiosios koalicijos sudarymo.

Šios politinės jėgos formuoja ir dvidešimtąją Vyriausybę. G. Nausėda kartoja, kad ministrais neskirs „Nemuno aušros“ narių, nes šios partijos lyderis teisiamas dėl neapykantos kurstymo prieš žydus ir Holokausto neigimo, o dėl partijos finansavimo yra pradėtas atskiras ikiteisminis tyrimas.

P. Poderskis ir M. Jablonskis nėra „Nemuno aušros“ nariai.

nuna
nuna
2025-09-15 08:43
ilgai galvojo ir sugalvojo, taip tuščiai ir eina, gerai apmokamos, komuniagos prezidentavimo dienos.
EX
EX
2025-09-15 08:57
Prezidentas neturi teisės neskirti net partinių kandidatų, nes jie yra išrinkti tautos., o ne renkami Prezidento.
Tai yra galimas Konstitucijos pažeidimas ir apkalta.
Gerai matyt pizių
Gerai matyt pizių
2025-09-15 08:58
nuo Lenkijos prezidento gavo , kad toks aktyvus, ieško kraštinių ant ko pyktį išlieti.
