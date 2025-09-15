Kalendorius
TV3 naujienos > Lietuva > Aktualijos

Prezidentas žada sprendimą dėl Povilo Poderskio ir Mindaugo Jablonskio skyrimo ministrais

2025-09-15 06:30 / šaltinis: BNS
2025-09-15 06:30

Prezidentas Gitanas Nausėda pirmadienį žada pranešti sprendimą dėl Povilo Poderskio ir Mindaugo Jablonskio skyrimo aplinkos ir energetikos ministrais naujojoje Vyriausybėje.

Prezidentas susitiko su Lenkijos Prezidentu Karoliu Nawrockiu (nuotr. Roberto Riabovo)

Šiuos kandidatus delegavo valdančioji „Nemuno aušra". Juos paskirtoji premjerė Inga Ruginienė pateikė prezidentui praėjusią savaitę.

1

Šiuos kandidatus delegavo valdančioji „Nemuno aušra“. Juos paskirtoji premjerė Inga Ruginienė pateikė prezidentui praėjusią savaitę.

Tačiau šalies vadovas atsisakė juos įtraukti į dekretą dėl Vyriausybės sudėties, argumentuodamas, kad kandidatūros jam buvo pateiktos paskutinę ministrų kabineto formavimo dieną ir nespėta jų įvertinti.

TAIP PAT SKAITYKITE:

Remdamasi anoniminiais šaltiniais, praėjusios savaitės pabaigoje žiniasklaida pranešė, kad G. Nausėda abu kandidatus į ministrus atmetė, tačiau prezidento patarėjas Frederikas Jansonas tai paneigė.

„Sprendimas buvo priimtas per savaitgalį ir pirmadienį prezidentas jį praneš tiek premjerei, tiek visuomenei“, – BNS sakė F. Jansonas.

Šalies vadovas jau anksčiau sakė, kad norėtų naujojoje Vyriausybėje matyti Gintauto Palucko kabinete dirbusį energetikos ministrą Žygimantą Vaičiūną. Jį į šias pareigas buvo delegavusi į naują valdančiąją koaliciją nepakviesta Demokratų sąjunga „Vardan Lietuvos“.

Nemuno aušros“ lyderis Remigijus Žemaitaitis teigia, kad prezidentui nepatvirtinus P. Poderskio ir M. Jablonskio ministrais, valdančiosios daugumos sutartis nustos galioti, tačiau tada galėtų būti pasirašoma nauja, „aušriečių“ atsakomybėn deleguojant naujas ministerijas.

BNS rašė, kad rugpjūtį Lietuvos socialdemokratų partijos, „Nemuno aušros“ bei Lietuvos valstiečių, žaliųjų ir Krikščioniškų šeimų sąjungos frakcijos pasirašė susitarimą dėl valdančiosios koalicijos sudarymo.

Šios politinės jėgos formuoja ir dvidešimtąją Vyriausybę. G. Nausėda pareiškė, kad ministrais neskirs „Nemuno aušros“ narių, nes šios partijos lyderis teisiamas dėl neapykantos kurstymo prieš žydus ir Holokausto neigimo, o dėl partijos finansavimo yra pradėtas atskiras ikiteisminis tyrimas.

P. Poderskis ir M. Jablonskis nėra „Nemuno aušros“ nariai.

