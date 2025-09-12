Nausėda apie NATO sprendimą stiprinti pajėgas Rytų flange: kiekvienas centimetras yra saugomas

„Kiekvienas sąjungininkų teritorijos centimetras yra saugomas – sausumoje, jūroje ir ore“, – penktadienį socialiniame tinkle „X“ skelbė G. Nausėda.
„Nauja NATO budrumo operacija „Eastern Sentry“ stiprina mūsų oro gynybą ir apsaugo Rytų flangą nuo Kremliaus neapgalvotų veiksmų“, – akcentavo jis.
Kaip skelbta anksčiau, reaguojant į šią savaitę įvykusį Rusijos bepiločių orlaivių įsiveržimą į Lenkijos oro erdvę, M. Rutte pranešė, kad NATO inicijuoja „Eastern Sentry“ misiją. Ja siekiama stiprinti Rytų flango gynybą.
ELTA primena, kad trečiadienio rytą Lenkijos ginkluotosios pajėgos numušė dronus virš savo teritorijos po pakartotinių oro erdvės pažeidimų, vykstant Rusijos atakai prieš Ukrainą.
Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!
Kur 700 mln. iš gynybos fondo?
Kas pavogė ?