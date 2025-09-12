Nausėda: operacija „Eastern Sentry“ apsaugo Kremliaus neapgalvotų veiksmų

„Kiekvienas sąjungininkų teritorijos centimetras yra saugomas – sausumoje, jūroje ir ore“, – penktadienį socialiniame tinkle „X“ skelbė G. Nausėda.
„Nauja NATO budrumo operacija „Eastern Sentry“ stiprina mūsų oro gynybą ir apsaugo Rytų flangą nuo Kremliaus neapgalvotų veiksmų“, – akcentavo jis.
Tuo metu užsienio reikalų ministras Kęstutis Budrys tikino, kad toks NATO sprendimas yra greitas ir ryžtingas atsakas į pastaruosius incidentus, kai Rusija pažeidžia Aljanso valstybių oro erdvę.
„Greitas, ryžtingas ir tiksliai ten, kur reikia. Mes stipriname Rytų flangą, nes Aljansas yra tiek stiprus, kiek stiprus yra pažeidžiamiausias jo taškas. Mes stipriname integruotus oro ir sausumos pajėgumus, kad užtikrintume ne tik gynybą, bet ir nepažeidžiamumą. Atgrasymas yra geriausia gynyba“, – socialiniame tinkle „X“ dėstė K. Budrys.
Kaip skelbta anksčiau, reaguojant į šią savaitę įvykusį Rusijos bepiločių orlaivių įsiveržimą į Lenkijos oro erdvę, M. Rutte pranešė, kad NATO inicijuoja „Eastern Sentry“ misiją. Ja siekiama stiprinti Rytų flango gynybą.
ELTA primena, kad trečiadienio rytą Lenkijos ginkluotosios pajėgos numušė dronus virš savo teritorijos po pakartotinių oro erdvės pažeidimų, vykstant Rusijos atakai prieš Ukrainą.
