TV3 naujienos > Lietuva > Aktualijos

Iš Baltarusijos paleisti 52 politiniai kaliniai, tarp jų ir šeši lietuviai

2025-09-11 14:06 / šaltinis: BNS
2025-09-11 14:06

 Iš Baltarusijos buvo paleisti 52 šios šalies ir Vakarų valstybių politiniai kaliniai, tarp jų – ir šeši Lietuvos piliečiai, ketvirtadienį pranešė prezidentas Gitanas Nausėda.

Prezidentas susitiko su Lenkijos Prezidentu Karoliu Nawrockiu (nuotr. Roberto Riabovo)

 Pasak šalies vadovo, tarp paleistų Lietuvos, Latvijos, Lenkijos, Jungtinės Karalystės, Vokietijos ir Prancūzijos bei Baltarusijos piliečių yra „opozicijos veikėjai, žurnalistai, protestų dalyviai".

1

Pasak šalies vadovo, tarp paleistų Lietuvos, Latvijos, Lenkijos, Jungtinės Karalystės, Vokietijos ir Prancūzijos bei Baltarusijos piliečių yra „opozicijos veikėjai, žurnalistai, protestų dalyviai“.

TAIP PAT SKAITYKITE:

Anot jo, derybose dėl šio išlaisvinimo tiesiogiai dalyvavo Jungtinių Valstijų prezidentas Donaldas Trumpas (Donaldas Trampas). Prezidentas pabrėžė, kad šis išlaisvinimas nėra vykdomas mainais už Vakarų sankcijų Baltarusijai panaikinimą.

„Tai, kas įvyko, yra didžiulė diplomatinė sėkmė Amerikai ir mums visiems“, – kalbėjo G. Nausėda.

Pasak jo, tarp išlaisvintųjų yra ir Lietuvos pilietė Elena Ramanauskienė, pernai birželį Baltarusijoje nuteista šešeriems metams kalėti dėl šnipinėjimo.

Baltarusijos opozicinis portalas afn.by ir televizija ONT skelbė, kad Druskininkų sanatorijos „Belorus“ darbuotoja E. Ramanauskienė kaltinta tuo, kad ne kartą perdavė informaciją apie poilsiauti atvykusius svečius, įskaitant baltarusių aukšto rango pareigūnus.  

G. Nausėda sakė dėjęs didžiules pastangas dėl jos išlaisvinimo.

„Privalome rūpintis visais Lietuvos piliečiais, kur jie bebūtų“, – teigė prezidentas.

„Tai yra mano kredo, kurį aš šventai vykdau nuo pat pirmųjų prezidentavimo dienų“, – pridūrė jis.

Šalies vadovas dėkojo užsienio reikalų ministrui Kęstučiui Budriui, visiems prie operacijos prisidėjusiems diplomatams ir specialiųjų tarnybų atstovams.

Anot jo, pats K. Budrys prie Lietuvos sienos su Baltarusija pasitiko paleistus kalinius ir „sveikino laisvę atgavusius žmones“.

Vis dėlto G. Nausėda teigė, jog Baltarusijoje vis dar yra apie tūkstantį politinių kalinių, tarp jų ir lietuvių. Jis paragino Lietuvos piliečius nesant būtinybės toliau nevykti į Baltarusiją.

BNS rašė, kad dėl įvairių pilietybių kalinių iš Baltarusijos paleidimo jau kurį laiką Jungtinės Valstijos derėjosi su Minsku.

Birželį iš Baltarusijos kalėjimų buvo išlaisvinti 14 politinių kalinių, tarp jų – žymus opozicionierius Siarhejus Cichanouskis, atvykęs gyventi į Lietuvą.

Tą kartą tarp išlaisvintųjų lietuvių nebuvo, tačiau užsienio reikalų ministras Kęstutis Budrys tada „15min“ tvirtino, jog dedamos pastangos į šalį susigrąžinti tautiečius.

