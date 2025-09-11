Kalendorius
Rugsėjo 11 d., ketvirtadienis
Vilnius +22°C
Horoskopai
Programos image
Orai
Pranešti naujieną
Paieška

Naujausios

Karas Ukrainoje

Lietuva

Verslas

Užsienis

Gyvenimas

Sportas

Video

Žmonės

Automanas

Mano naujienos

  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
Komentuoti
0
Nuoroda nukopijuota
DALINTIS
Link copying icon
Kopijuoti nuorodą
Email icon
Siųsti el. paštu
Facebook icon
FB Messenger icon
Messenger
LinkedIn icon
LinkedIn
Twitter icon
Daugiau panašių naujienų
Mažiau panašių naujienų
Pranešti apie klaidą
TV3 naujienos > Lietuva > Aktualijos

Nausėda NATO generolui akcentavo būtinybę turėti nuosekliai veikiančią rotacinę oro gynybą

2025-09-11 11:53 / šaltinis: BNS
2025-09-11 11:53

Rusijos dronams vis įskrendant į rytines NATO šalis, Lietuvos prezidentas Gitanas Nausėda ragina Aljansą pagaliau įgyvendinti rotacinį oro gynybos modelį.

Prezidentas susitiko su Lenkijos Prezidentu Karoliu Nawrockiu (nuotr. Roberto Riabovo)

Rusijos dronams vis įskrendant į rytines NATO šalis, Lietuvos prezidentas Gitanas Nausėda ragina Aljansą pagaliau įgyvendinti rotacinį oro gynybos modelį.

REKLAMA
0

Taip šalies vadovas kalbėjo ketvirtadienį susitikęs su NATO pajėgų Europoje vadu Alexusu Grynkewichiumi.

„Lietuva smerkia Rusijos vykdomus NATO oro erdvės pažeidimus. Naujas incidentas Lenkijoje rodo, kad turime stiprinti regiono oro gynybą. Rotacinis oro gynybos modelis turi būti įgyvendintas, kaip buvo sutarta Vilniaus viršūnių susitikime“, – Prezidentūros pranešime cituojamas G. Nausėda.

TAIP PAT SKAITYKITE:

„Tai turi tapti nuosekliai veikiančia NATO priemone, panašiai kaip Baltijos oro policijos misija“, – pridūrė jis.

REKLAMA
REKLAMA

Kol kas prie rotacinio oro gynybos modelio Lietuvoje buvo prisidėjusios dvi šalys. Nyderlandai ilgojo nuotolio oro gynybos sistemas „Patriot“ į šalį buvo atsiuntę pernai liepą, o šių metų vasarį Italija pratyboms dislokavo antžemines ilgojo nuotolio oro gynybos sistemas SAMP/T.

REKLAMA

Tačiau rytinės NATO šalys šį modelį siūlė siekdamos, kad sąjungininkų oro gynybos pajėgumai jose būtų rotuojami nuolatos.

Prezidentas priminė, kad Lietuva jau ėmėsi nacionalinių priemonių stiprindama trumpojo nuotolio oro gynybą ir kurdama mobilias antidronines pajėgas, tačiau Aljanso indėlis yra itin reikalingas.

Lietuvos vadovo ir NATO generolo susitikime taip pat aptarti Lietuvos ir Aljanso rytinio flango saugumo klausimai, Jungtinių Valstijų karių buvimas Lietuvoje, investicijos į gynybą, karinė pagalba Ukrainai bei pasirengimas artėjančioms „Zapad 2025“ pratyboms.

REKLAMA
REKLAMA

G. Nausėda pabrėžė, kad Lietuva – patikima sąjungininkė, reikšmingai investuojanti į savo gynybą ir siekianti stiprinti viso regiono saugumą.

„Esame atsakingi sąjungininkai –  nuo 2026 metų gynybai skirsime 5,25 proc. bendrojo vidaus produkto. Tai leis mums ne tik modernizuoti ginkluotę ir infrastruktūrą, bet ir siekti viso nacionalinės divizijos pajėgumo iki 2030 m“, – sakė prezidentas.

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA

Valstybės vadovas akcentavo, kad nepertraukiamas JAV karių buvimas Lietuvoje yra esminis veiksnys užtikrinant atgrasymą ir stabilumą regione. Prezidentas padėkojo už nuoseklią JAV paramą Baltijos šalių saugumui.

Kaip skelbė BNS, amerikiečių kariai su pertraukomis Lietuvoje rotuojami nuo 2014-ųjų pavasario, o nuo 2019-ųjų šalyje dislokuojami sunkieji batalionai, tačiau šiuo metu Vašingtonas peržiūri savo pajėgų buvimą Europoje.

Lietuva siekia, kad JAV paliktų šalyje šio metu rotuojamus maždaug tūkstantį karių.

SUSIJĘ STRAIPSNIAI
Frederikas Jansonas (nuotr. Elta)
Jansonas: vyksta NATO konsultacijos dėl 4-ojo straipsnio aktyvavimo (12)
Prezidentas susitiko su Lenkijos Prezidentu Karoliu Nawrockiu (nuotr. Roberto Riabovo)
Gitanas Nausėda su EVT vadovu aptars paramą Ukrainai (3)
JAV žvalgybos lėktuvas, Rusijos energetikai padaryti nuostoliai (nuotr. stop kadras)
Skaudūs smūgiai Rusijos energetikai: sunaikinta 20 proc. naftos perdirbimo gamyklų pajėgumų (22)
Prezidento ir Vokietijos Federalinio Kanclerio Friedricho Merzo spaudos konferencija (nuotr. Roberto Riabovo)
Advokatas: laidoje dalyvavusiam Nausėdai VRK bando taikyti administracinę atsakomybę (6)

Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKOMENDUOJAME
rekomenduojame
TOLIAU SKAITYKITE
toliau skaitykite
TOLIAU SKAITYKITE
× Pranešti klaidą
SIŲSTI
Į viršų