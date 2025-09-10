Virš Vilniaus – paslaptingas lėktuvas: skraidė keista trajektorija, įtariama, atliko užduotį

Tačiau orlaivių stebėjimo portale „Flightradar24.com“ galima pastebėti neįprasto orlaivio skridimo trajektoriją šalia oro uosto.
Naujienų portalui tv3.lt Lietuvos kariuomenės atstovai komentavo, kad toks orlaivis galimai atliko žvalgybos darbus.
„Vilniaus regione skraidantis nepažymėtas orlaivis nėra Lietuvos kariuomenės ar NATO valdomas orlaivis.
Pagal turimą informaciją, tai civilinis orlaivis, galimai atlieka oro žvalgybos darbus. Dėl išsamesnės informacijos apie jo veiklą rekomenduojame kreiptis į Oro navigaciją, atsakingą už civilinių orlaivių skrydžių valdymą“, – sakė kariuomenės atstovai.
Tuo metu „Oro navigacijos“, atsakingos už civilinių orlaivių skrydžių valdymą, atstovė Ingrida Daugirdė taip pat pakomentavo, kad šiam skrydžiui buvo gautas leidimas.
„Orlaivis skrido pagal skrydžių plane nurodytą maršrutą nevaldomoje oro erdvėje, kurioje AB „Oro navigacija“ teikia skrydžių informacijos paslaugas.
Tokie skrydžiai yra įprasti ir vykdomi turint visus reikalingus leidimus“, – sakė ji.
„Bild“: Lietuvos oro erdvę trečiadienį pažeidė du objektai
Vokietijos portalas „Bild“ skelbė, kad trečiadienio rytą Lietuvos oro erdvę pažeidė du skraidantys objektai.
Apie tai leidiniui esą patvirtino šaltiniai NATO.
„Trečiadienį 10 val. ryte du skraidantys objektai įsibrovė į Lietuvos oro erdvę <...>. Pasak šių šaltinių, skraidantys objektai nebuvo sunaikinti, tyrimas tęsiasi“, – skelbiama pranešime.
Lietuvos kariuomenė kiek vėliau naujienų portalui tv3.lt pateikė komentarą apie minimą situaciją.
„Šios informacijos patvirtinti negalime – Lietuvos kariuomenės Karinės oro pajėgos padidintu budrumu stebi oro erdvę ir, jei pasirodo signalai, galintys būti panašūs į taikinį, reaguoja pagal algoritmus.
Signalų oro erdvės stebėjimą atliekantys kariai fiksuoja įvairių, esant poreikiui informuojamos kitos valstybės institucijos, jei reikia – skelbiamas oro pavojus, aktyvuojami NATO oro policijos misiją atliekantys naikintuvai (pavyzdys analogiškas vakar dienai, kuomet trumpam buvo uždarytas Vilniaus oro uostas) ir/arba pakeliama ant sienos su Baltarusija oro gynybos užduotį atliekančio karinio vieneto parengtis.
Nesant pagrįstų kriterijų, leidžiančių manyti, jog matomi signalai gali kelti grėsmę, šie veiksmai nėra atliekami arba atliekama tik dalis jų. Taip pat patvirtiname, kad šiandien NATO oro policijos misiją atliekantys naikintuvai atliko užduotį Lietuvos teritorijoje, tačiau, nefiksavus signalų naikintuvų radarais ir vizualiai, užduotis buvo atšauktos“, – rašoma komentare.
ELTA primena, kad trečiadienio rytą Lenkijos ginkluotosios pajėgos numušė dronus virš savo teritorijos po pakartotinių oro erdvės pažeidimų vykstant Rusijos atakai prieš Ukrainą. Tai patvirtino šalies ministras pirmininkas Donaldas Tuskas.
Pasirodžius pirmiesiems pranešimams apie objektus, Lenkija uždarė keturis oro uostus, įskaitant pagrindinį Varšuvos Šopeno oro uostą.
Lenkijos kariuomenė trečiadienį paskelbė, kad Rusijos atakos prieš Ukrainą metu šalies oro erdvė buvo „pakartotinai“ pažeista dronų.
Tuo metu Lietuvoje trečiadienį kilo gairsas dujų pilstymo stotyje, paskelbta lokali ekstremali stiuacija.
Anot sostinės savivaldybės, dėl užsidegusių traukinio vagonų su dujomis, vykdoma gyventojų evakuacija 1 kilometro spinduliu nuo gaisro vietos.
Vilniaus miesto savivaldybė taip pat nurodo, kad viešojo transporto įmonės pasiruošusios esant poreikiui suteikti transportą gyventojų evakavimui, įmonė „Grinda“ pasiruošusi priimti evakuotų gyventojų naminius augintinius. Kaip informavo savivaldybė, sveikatos įstaigos pasiruošusios siųsti mobilias brigadas evakuotiems gyventojams.
Policija taip pat nurodo, kad, esant reikalui, taip pat padės evakuoti žmones.
