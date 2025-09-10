Prancūzų ekspertas: Ukraina šiuo metu užsiima NATO oro gynyba

Prancūzijos aviacijos ir kosmoso ekspertas Xavieras Tytelmanas tai pareiškė interviu „Ukrinform“.
„Šį kartą tai pirmoji koordinuota, tyčinė ir masinė Rusijos bepiločių orlaivių ataka prieš NATO valstybę narę“, – pabrėžė jis.
Ekspertas paaiškino, kad jei dronai prasiskverbia kelis kilometrus į teritoriją, tai dar galima laikyti navigacijos nesėkme. „Tačiau kai jie skrenda tiesia linija ilgiau nei valandą dešimtis kilometrų virš Lenkijos teritorijos – tai yra tyčinis veiksmas. Anksčiau buvo galima manyti, kad tai atsitiktinumas. Dabar pirmą kartą nekyla abejonių dėl Rusijos siekio eskaluoti situaciją ir bandymo priversti mus išsigąsti ir nustoti remti Ukrainą“, – pažymėjo X. Tytelmanas, pridurdamas, kad tai yra politinis signalas iš Maskvos.
Jis patikslino, kad dronų įsiveržimai vyko iš kelių krypčių, taip pat ir per Baltarusiją. „Tai savižudžiai dronai su sprogmenimis, kitaip tariant, ginkluotos sistemos, kurios tyčia pažeidė Lenkijos oro erdvę. Tai sąmoningas Rusijos tikslas“, – teigė ekspertas.
X. Tytelmanas taip pat pabrėžė, kad pirmą kartą NATO šalys neapsiribojo stebėjimu, bet reagavo numušdamos šiuos objektus. „Didelis skirtumas tas, kad šį kartą buvo realus atsakas – bepiločių orlaivių perėmimas ir sunaikinimas po jų įskridimo. Tai iš tiesų svarbus įvykis“, – sakė jis.
Pasak jo, buvo tik 6-8 dronai, kurių neperėmė Ukraina.
„Nes tam, kad iš Rusijos pasiektų Lenkiją, jie turėjo daugiau kaip dvi valandas skristi virš Ukrainos teritorijos. Ir įsivaizduokime, kad daugiau nei 80 proc. šių dronų ukrainiečiai sunaikina dar prieš jiems pasiekiant Lenkiją. Tiesą sakant, būtent Ukraina šiuo metu užsiima NATO oro gynyba. Ir jeigu ukrainiečiai nebūtų atlikę šio darbo, t. y. nebūtų numušę daugumos dronų, galbūt tą naktį į Lenkiją jų būtų patekę dešimt kartų daugiau. Tai iš tiesų labai rimtas signalas“, – reziumavo ekspertas.
Kaip jau buvo pranešta anksčiau, naktį į rugsėjo 10-ąją Lenkijos pajėgos numušė šalies oro erdvę pažeidusius dronus.
Ministras pirmininkas Donaldas Tuskas pareiškė, kad Lenkijos pajėgos aptiko 19 šalies oro erdvę pažeidusių dronų, o maždaug keturi dronai buvo numušti.
NATO aktyvavo Šiaurės Atlanto sutarties 4 straipsnį. Varšuva kreipėsi į Aljansą prašydama taikyti jį po „beprecedenčio“ jos oro erdvės pažeidimo, kai Rusija surengė plataus masto ataką, taip pat ir vakarų Ukrainoje.
Kolektyvinės sutarties 4 straipsnyje numatytos valstybių narių konsultacijos, kai viena iš jų mano, kad kyla grėsmė jos teritoriniam vientisumui, politinei nepriklausomybei ar saugumui.
