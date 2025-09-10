Kalendorius
Rugsėjo 10 d., trečiadienis
Vilnius +24°C
Horoskopai
Programos image
Orai
Pranešti naujieną
Paieška

Naujausios

Karas Ukrainoje

Lietuva

Verslas

Užsienis

Gyvenimas

Sportas

Video

Žmonės

Automanas

Mano naujienos

  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
Komentuoti
1
Nuoroda nukopijuota
DALINTIS
Link copying icon
Kopijuoti nuorodą
Email icon
Siųsti el. paštu
Facebook icon
FB Messenger icon
Messenger
LinkedIn icon
LinkedIn
Twitter icon
Daugiau panašių naujienų
Mažiau panašių naujienų
Pranešti apie klaidą
TV3 naujienos > Užsienis > Karas Ukrainoje

Donecke dėl mažametės išprievartavimo ir nužudymo suimtas Ukrainoje kariavęs buvęs rusų kalinys

2025-09-10 21:05 / šaltinis: ELTA
2025-09-10 21:05

Rusijos statytinių valdžia apsišaukėlių Donecko Liaudies Respublikoje sulaikė buvusį kareivį, įtariamą išprievartavus ir nužudžius devynerių metų mergaitę, praneša portalas E1.ru ir platformos „Telegram“ kanalas „Ostorozhno, Novosti“, kurių paskelbtą informaciją cituoja naujienų portalas „Meduza“.

Rusija bando sunaikinti Severodonecką (nuotr. Telegram)

Rusijos statytinių valdžia apsišaukėlių Donecko Liaudies Respublikoje sulaikė buvusį kareivį, įtariamą išprievartavus ir nužudžius devynerių metų mergaitę, praneša portalas E1.ru ir platformos „Telegram“ kanalas „Ostorozhno, Novosti“, kurių paskelbtą informaciją cituoja naujienų portalas „Meduza“.

REKLAMA
1

Artimųjų teigimu, vaikas, kuris pranešimuose įvardijamas kaip Katia D., dingo rugsėjo 5 d. Jenakijevo mieste, kai išėjo į lauką pažaisti. Vietos socialiniuose tinkluose pasirodė pagalbos prašymai, viename iš jų pažymėta, kad „mergaitė paskutinį kartą buvo pastebėta Kirovsko autobusų stotyje kartu su karine uniforma vilkinčiu smulkaus kūno sudėjimo vyriškiu. Ji galėjo būti apsirengusi sportiniu kostiumu“.

TAIP PAT SKAITYKITE:

Dar po dviejų dienų platformos „Telegram“ kanalas „Maš na Donbasse“ pranešė, kad Katia buvo rasta negyva.

REKLAMA
REKLAMA

Netrukus po to valdžios institucijos sulaikė 32 metų Rusijos karo veteraną Aleksejų Čumačenką. Pranešama, kad jis nurodė tyrėjams vietą, kur vos už 500 metrų nuo jos namų išprievartavo ir nužudė mergaitę, o paskui jos kūną užkasė.

A. Čumčenka 2021 m. jau buvo nuteistas už išžaginimą. Praleidęs kiek laiko už grotų, jis įstojo į kariuomenę ir kariavo Ukrainoje, praneša žiniasklaida ir platformos „Telegram“ kanalai. Katios šeimos draugai pasakojo, kad 2024 m. A. Čumačenka iš savo dalinio dezertyravo ir metus slapstėsi pas Katios močiutę, kurios buvo paprašęs darbo.

SUSIJĘ STRAIPSNIAI
Rusų smūgis Vinycioje (nuotr. Telegram)
Rusams apšaudžius anglies kasyklą Donecke žuvo vienas šachtininkas, dar trys sužeisti (3)

Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKOMENDUOJAME
rekomenduojame
TOLIAU SKAITYKITE
toliau skaitykite
TOLIAU SKAITYKITE
× Pranešti klaidą
SIŲSTI
Į viršų