  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
TV3 naujienos > Lietuva > Aktualijos

Jansonas: vyksta NATO konsultacijos dėl 4-ojo straipsnio aktyvavimo

2025-09-10 09:48 / šaltinis: ELTA
2025-09-10 09:48

Prezidento Gitano Nausėdos vyriausiasis patarėjas Frederikas Jansonas sako, kad po incidento kaimyninėje Lenkijoje, kuomet į jos teritoriją trečiadienio rytą įskrido Rusijos bepiločiai orlaiviai, jau vyksta konsultacijos su NATO valstybėmis dėl ketvirtojo straipsnio aktyvavimo.

Frederikas Jansonas (nuotr. Elta)

5

„Konsultacijos su NATO valstybėmis vyksta nuo ankstyvo ryto. Šiuo atveju ketvirtojo straipsnio aktyvavimas, matyt, konsultacijų būdu jau faktiškai yra įgyvendinamas“, – LRT Radijui trečiadienį kalbėjo F. Jansonas.

Prezidento patarėjas teigė, kad šalies vadovas tokius Rusijos veiksmus vertina kaip grėsmę rytiniam NATO flangui.

ELTA primena, kad trečiadienio rytą Lenkijos ginkluotosios pajėgos numušė dronus virš savo teritorijos po pakartotinių oro erdvės pažeidimų vykstant Rusijos atakai prieš Ukrainą. Tai patvirtino šalies ministras pirmininkas Donaldas Tuskas. 

Pasirodžius pirmiesiems pranešimams apie objektus, Lenkija taip pat uždarė keturis oro uostus, įskaitant pagrindinį Varšuvos Šopeno oro uostą. 

Lenkijos kariuomenė trečiadienį paskelbė, kad Rusijos atakos prieš Ukrainą metu šalies oro erdvė buvo „pakartotinai“ pažeista dronų. 

