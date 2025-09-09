Kalendorius
  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
TV3 naujienos > Lietuva > Aktualijos

Nausėda patvirtino 12 naujos Vyriausybės ministrų

2025-09-09 15:14 / šaltinis: ELTA
2025-09-09 15:14

Antradienį prezidentas Gitanas Nausėda pasirašė dekretą dėl naujosios Ingos Ruginienės Vyriausybės sudėties – patvirtintas nepilnos sudėties Ministrų kabinetas. Kol kas liko nepatvirtintos kandidatūros į Aplinkos ir Energetikos ministerijų vadovų postus.

Prezidento ir Vokietijos Federalinio Kanclerio Friedricho Merzo spaudos konferencija (nuotr. Roberto Riabovo)

Antradienį prezidentas Gitanas Nausėda pasirašė dekretą dėl naujosios Ingos Ruginienės Vyriausybės sudėties – patvirtintas nepilnos sudėties Ministrų kabinetas. Kol kas liko nepatvirtintos kandidatūros į Aplinkos ir Energetikos ministerijų vadovų postus.

6

G. Nausėda patvirtino į finansų ministrus pasiūlytą, iki šiol viceministru dirbusį Kristupą Vaitiekūną, kultūros ministre paskirta parlamentarė Vaida Aleknavičienė, socialinės apsaugos ir darbo ministre – Seimo narė Jūratė Zailskienė, susisiekimo ministru – viceministras Juras Taminskas.

Taip pat patvirtintos Gintauto Palucko Vyriausybėje jau dirbusių ministrų kandidatūros: Krašto apsaugos ministerijai (KAM) ir toliau vadovaus Dovilė Šakalienė, Sveikatos apsaugos ministerijai (SAM) – Marija Jakubauskienė, Švietimo, mokslo ir sporto ministerijai (ŠMSM) – Raminta Popovienė, Užsienio reikalų ministerijai (URM) – Kęstutis Budrys, Vidaus reikalų ministerijai (VRM) – Vladislavas Kondratovičius.

Teisingumo ministre šalies vadovas paskyrė Lietuvos lenkų rinkimų akcijos-Krikščioniškų šeimų sąjungos (LLRA-KŠS) pasiūlytą parlamentarę Rita Tamašunienę. Patvirtintas ir „valstiečių“ kandidatas į ekonomikos ir inovacijų ministrus Edvinas Grikšas.

Taip pat pritarimo sulaukė į žemės ūkio ministrus „Nemuno aušros“ deleguotas viceministras Andrius Palionis.

Tai, jog kol kas nebus tvirtinamos į aplinkos ministrus teikiamo Povilo Poderskio ir vadovauti Energetikos ministerijai siūlomo teisininko Mindaugo Jablonskio pavardės, anksčiau Eltai patvirtino šalies vadovo vyriausiasis patarėjas Frederikas Jansonas. Šias kandidatūras į naująją Vyriausybę pasiūlė „Nemuno aušra“.

ELTA primena, kad paskirtoji premjerė I. Ruginienė trečiadienį pristatys parlamentui sudarytą ir prezidento patvirtiną Ministrų kabinetą bei teiks parlamentui svarstyti Vyriausybės programą. Pastaroji registruota antradienio rytą.

Vyriausybė gaus įgaliojimus veikti, kai Seimas posėdyje dalyvaujančių narių balsų dauguma pritars jos programai.

