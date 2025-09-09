Kalendorius
  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
TV3 naujienos > Lietuva > Aktualijos

Ruginienė susitiko su Nausėda aptarti paskutinių detalių dėl Vyriausybės formavimo

2025-09-09 12:51 / šaltinis: ELTA
2025-09-09 12:51

Baigiantis Vyriausybės formavimo procesui, vyksta neskelbtas prezidento Gitano Nausėdos ir premjerės Ingos Ruginienės susitikimas.

Inga Ruginienė ir Gitanas Nausėda. ELTA / Julius Kalinskas

Baigiantis Vyriausybės formavimo procesui, vyksta neskelbtas prezidento Gitano Nausėdos ir premjerės Ingos Ruginienės susitikimas.

4

Tai Eltai patvirtino prezidento vyriausiasis patarėjas Frederikas Jansonas. 

Premjerė šalies vadovui antradienį turėtų pateikti paskutinius du kandidatus į Ministrų kabinetą.

Iš 14 ministerijų nebuvo žinomos kandidatūros į Aplinkos ir Energetikos ministerijas – pagal koalicinę sutartį teisę deleguoti ministrus į jas gavo „Nemuno aušra“. Visgi, antradienį „aušriečių“ lyderis Remigijus Žemaitaitis ir premjerės patarėjas Ignas Algirdas Dobrovolskas patikino, kad į aplinkos ministrus bus siūlomas šiuo metu laikinai šias pareigas einantis Povilą Poderskį. Tuo metu Energetikos ministerijos vadovo poste „aušriečiai“ matytų teisininką Mindaugą Jablonskį. 

TAIP PAT SKAITYKITE:

G. Nausėda antradienį po susitikimo su Seimo valdyba teigė, kad jis gali tvirtinti nepilnos sudėties Vyriausybę. Kita opcija, pasak prezidento, skirti į minėtas ministerijas šiuo metu joms laikinai vadovaujančius P. Poderskį ir Žygimantą Vaičiūną.

„Tarnybų išvadų apie šituos kandidatus aš neturėsiu – fiziškai neįmanoma to padaryti. Reiškia, variantai yra tik du – nepilnos sudėties Vyriausybė, be šitų dviejų ministrų, arba (tvirtinami – ELTA) anksčiau buvę ministrai, kurių tikrinti iš naujo nereikėtų. Tai yra ponas Poderskis ir ponas Vaičiūnas“, – tvirtino jis.

Tiesa, vos pradėjus formuoti naująją Vyriausybę, prezidentas teigė nematantis P. Poderskio kitame Ministrų kabinete. Apie tai, jog neketina tęsti darbų yra kalbėjęs ir pats ministras. 

ELTA primena, kad Seimas pritarė I. Ruginienės kandidatūrai į premjeres. Paskirtoji Vyriausybės vadovė ne vėliau kaip per 15 dienų nuo jos paskyrimo turi pristatyti parlamentui sudarytą ir prezidento patvirtiną Ministrų kabinetą bei teikti parlamentui svarstyti Vyriausybės programą.

Vyriausybė įgis įgaliojimus veikti tik po to, kai Seimas pritars jos programai, o ministrai prisieks parlamente.

SUSIJĘ STRAIPSNIAI
Remigijus Žemaitaitis(nuotr. BNS) (nuotr. Roberto Riabovo)
„Aušriečių“ lyderis neatmeta mažumos Vyriausybės, jei ministrais nebus paskirti partijos kandidatai (1)
Povilas Poderskis. ELTA / Dainius Labutis
Seimo salėje su būsimąja Vyriausybe sėdėjo ir Poderskis: opozicija tai laiko akibrokštu prezidentui (8)
Kandidatai į ministrus siūlomi kasdien (tv3.lt koliažas)
Buriant naująją Vyriausybę – vis keičiama dėlionė, Žemaitaitis kalba apie „dūmų uždangą“ (9)
Inga Ruginienė susitiko su kandidate į aplinkos ministres Renata Saulyte (Paulius Peleckis/ BNS nuotr.)
Žemaitaitis sako, jog Saulytę svarstoma įdarbinti Aplinkos arba Energetikos ministerijoje (12)

