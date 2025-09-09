Nausėda teigia, kad yra tik 2 variantai: nepilnos sudėties Vyriausybė arba tvirtinami Poderskis ir Vaičiūnas

„Šiandien situacija yra tokia: dėl ne nuo manęs priklausančių priežasčių kandidatų į šias (Aplinkos ir Energetikos – ELTA) ministerijas pateikimas užtruko. Todėl, jeigu šiandien būtų pateikti bet kokie kandidatai – nauji kandidatai, kurie nebuvo ministrais – aš jų į dekretą tikrai nebeįtrauksiu, net jeigu jie man labai patinka“, – antradienį Seime žurnalistams sakė G. Nausėda.
„Tarnybų išvadų apie šituos kandidatus aš neturėsiu – fiziškai neįmanoma to padaryti. Reiškia, variantai yra tik du – nepilnos sudėties Vyriausybė, be šitų dviejų ministrų, arba (tvirtinami – ELTA) anksčiau buvę ministrai, kurių tikrinti iš naujo nereikėtų. Tai yra ponas Poderskis ir ponas Vaičiūnas“, – tvirtino jis.
Klausiamas, ar antradienį žada susitikti su paskirtąja premjere I. Ruginiene, prezidentas tikino, kad su socialdemokrate kontaktuos.
„Aš manau, kad tikrai galimybę kontaktuoti mes turėsime. Ir privalome kontaktuoti, nes (...) pirmiausiai turime kalbėti apie Energetikos ir Aplinkos ministerijas“, – kalbėjo G. Nausėda.
Kaip skelbta, antradienį baigiantis naujosios Vyriausybės formavimo procesui, paskirtojo premjerė Inga Ruginienė turėtų pateikti šalies vadovui paskutinius du kandidatus į Ministrų kabinetą.
Iš 14 ministerijų kol kas nėra žinomos kandidatūros į Aplinkos ir Energetikos ministerijas – pagal koalicinę sutartį teisę deleguoti ministrus į jas gavo „Nemuno aušra“.
Iš pradžių „aušriečiai“ į aplinkos ministres siūlė komunikacijos ir pokyčių valdymo ekspertę Renatą Saulytę, tačiau dėl kompetencijų trūkumo jos kandidatūrą premjerė atmetė.
Šiuo metu politiniuose kuluaruose vienu iš kandidatų į aplinkos ministrus įvardijamas viceministras Kastytis Žuromskas. Tiesa, jis pats tvirtino nesulaukęs „Nemuno aušros“ lyderio Remigijaus Žemaitaičio ar paskirtosios premjerės I. Ruginienės kvietimo eiti šias pareigas ir teigė nebūsiantis aplinkos ministru – pasak jo, tam yra tinkamesnių kandidatų.
Tuo metu kandidatas į energetikos ministrus renkamas iš dviejų potencialių pavardžių – vis dar neatmetama galimybė, jog pareigas toliau eis prezidento pagyrų sulaukęs laikinasis ministras Žygimantas Vaičiūnas, tačiau „Nemuno aušra“ sako turinti ir antrą galimą kandidatą. Tiesa, kas jis, neatskleidžiama.
ELTA primena, kad Seimas pritarė I. Ruginienės kandidatūrai į premjeres. Paskirtoji Vyriausybės vadovė ne vėliau kaip per 15 dienų nuo jos paskyrimo turi pristatyti parlamentui sudarytą ir prezidento patvirtiną Ministrų kabinetą bei teikti parlamentui svarstyti Vyriausybės programą.
Vyriausybė įgis įgaliojimus veikti tik po to, kai Seimas pritars jos programai, o ministrai prisieks parlamente.
