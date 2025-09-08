Kalendorius
  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
TV3 naujienos > Lietuva > Aktualijos

Lietuvos ir Lenkijos vadovai aptarė galimą Mikalojaus Konstantino Čiurlionio įamžinimą Pustelnike

2025-09-08 13:33 / šaltinis: BNS
2025-09-08 13:33

Lietuvos ir Lenkijos vadovai aptarė galimybę Pustelnike, netoli Varšuvos, kur mirė lietuvių kompozitorius Mikalojus Konstantintas Čiurlionis, įamžinti jo atminimą.

Prezidentas susitiko su Lenkijos Prezidentu Karoliu Nawrockiu (nuotr. Roberto Riabovo)

Lietuvos ir Lenkijos vadovai aptarė galimybę Pustelnike, netoli Varšuvos, kur mirė lietuvių kompozitorius Mikalojus Konstantintas Čiurlionis, įamžinti jo atminimą.

0

Apie tai Gitanas Nausėda pranešė pirmadienį, po susitikimo su naujuoju Lenkijos prezidentu Karoliu Nawrockiu, šiam pirmadienį viešint Vilniuje.

„Šiemet minime lietuvių menininko, daug laiko praleidusio Lenkijoje, Mikalojaus Konstantino Čiurlionio 150-ąsias gimimo metines. Ta proga kalbėjomės apie jo įamžinimą Pustelnike, netoli Varšuvos“, – spaudos konferencijoje sakė G. Nausėda.

M. K. Čiurlionis gimė 1875-ųjų rugsėjo 22 dieną Varėnoje, o mirė 1911-ųjų balandžio 10 dieną Raudonojo dvaro sanatorijoje Pustelnike.

Kūrėjas iš 36 savo gyvenimo metų beveik 11 praleido Varšuvoje, kur studijavo tuometinėje konservatorijoje ir Dailės mokykloje. Varšuvoje kompozitorius sukūrė simfoninę poemą „Miške“, kuri 1901 metais pelnė trečiąją vietą Varšuvos Filharmonijos atidarymo konkurse.

Vienu iškiliausių Lietuvos menininkų laikomas M. K. Čiurlionis iš viso sukūrė apie 300 tapybos ir grafikos kūrinių, muzikos rankraščių. Nors didelė dalis pastarųjų neišliko, jam priskaičiuojama nuo 350 iki beveik 400 muzikos kūrinių.

Lietuvos vadovas taip pat pabrėžė, kad abiem prezidentams yra svarbūs istorinės atminties klausimai.

Be to, G. Nausėda pažymėjo, kad su K. Nawrockiu taip pat kalbėta apie totalitarinių režimo aukų įamžinimą Briuselyje.

Kaip rašė BNS, šį klausimą Lietuvos prezidentas pernai birželį jau aptarė ir su Briuselio burmistru Philippe'u Close (Filipu Kloze).

