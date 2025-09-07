Kalendorius
TV3 naujienos > Sportas > Krepšinis > Europos vyrų krepšinio čempionato naujienos

Antroje mačo pusėje įsibėgėję lenkai žengė į ketvirtfinalį

2025-09-07 14:05 / šaltinis: krepsinis.net
2025-09-07 14:05

Europos čempionato aštuntfinalyje lenkai 80:72 (14:23, 26:21, 22:17, 18:11) palaužė Bosnijos ir Hercegovinos pasipriešinimą.

Lenkai žengė į kitą etapą (FIBA Europe nuotr.)

Lenkija D grupėje buvo užėmusi antrąją vietą, o bosniai C grupėje liko treti.

Ketvirtfinalyje lenkų jau laukia Turkija, kuri savajame aštuntfinalio mače pranoko Švedijos krepšininkus.

Susitikimą gerokai užtikrinčiau pradėjo Bosnijos ir Hercegovinos rinktinė. Po Amaro Alibegovičiaus tritaškio bosniai jau turėjo 11 taškų pranašumą (13:2), tačiau tuomet lenkų žaidimas po truputį išsijudino ir po pirmojo kėlinio komandas skyrė 9 taškai – 23:14.

TAIP PAT SKAITYKITE:

Lenkai antrojo kėlinio metu ėmė mažinti atsilikimą. Jordano Loydo tritaškis buvo palikęs vos minimalų skirtumą (36:37), bet tiksliu tolimu metimu atsakė ir Johnas Robersonas – 40:36. Į pertrauką ilsėtis bosniai išėjo pirmaudami 44:40.

Trečiajame kėlinyje bosniams vėl buvo pavykę šiek tiek atitrūkti (55:47), bet tuomet taškus ėmė rinkti Mateušas Ponitka ir lenkai priartėjo – 54:56. Prieš ketvirtojo kėlinio startą Lenkija jau netgi išveržė į priekį – 62:61.

Lemiamame ketvirtyje lenkus vėl truktelėjo J.Loydas – 70:66. Po Dominiko Olejničako dvitaškio lenkų pranašumas dar labiau išaugo (73:66), o likus trims minutėms komandas skyrė 6 taškai – 76:70. Skirtumą mažino Jusufas Nurkičius (72:76), o svarbias baudas realizavo Aleksandras Balcerowskis – 78:72. Pergalingą pranašumą įtvirtino J.Loydas (80:72), o rungtynes Lenkija laimėjo

Lenkija: Jordanas Loydas 28 (8/17 metimai), Mateušas Ponitka 19 (11 atk. kam.), Michalas Sokolowskis 10, Andžejus Pluta 9 (2/5 trit.), Dominikas Olejničakas (9 atk. kam.) ir Aleksandras Balcerowskis po 7.

Bosnija ir Hercegovina: Jusufas Nurkičius 20 (7 atk. kam.), Johnas Robersonas 19 (5/7 trit.), Edinas Atičius, Amaras Gegičius (6 atk. kam.) ir Aleksandras Lažičius – po 8.

Žiūrėk VISAS Europos vyrų krepšinio čempionato rungtynes TIK per Go3!

