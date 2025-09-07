Kalendorius
  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
TV3 naujienos > Sportas

Lietuvos futbolo rinktinė aršiame trileryje minimaliai nusileido Nyderlandams

2025-09-07 20:55
2025-09-07 20:55

Lietuvos futbolo rinktinė sužaidė įspūdingas rungtynes atrankoje į 2026 metų Pasaulio taurę.

Rungtynių akimirka | Scanpix nuotr.

Lietuvos futbolo rinktinė sužaidė įspūdingas rungtynes atrankoje į 2026 metų Pasaulio taurę.

3

Rungtynėse prieš grupės favoritus Nyderlandų atstovus Lietuvos rinktinė buvo labai arti didelės sensacijos. Rungtynėse jie oponentams nusileido tik po atkaklios kovos 2:3

Rungtynių pradžioje Nyderlandai žaidė labai aktyviai ir jau 11-ąją minutę įsiveržė į priekį. Cody Gakpo suklaidinęs gynėją pasiuntė kamuolį Memphiui Depay`ui, o šis vienu prisilietimu siuntė jį į vartus.

Tai M. Depay`ui buvo 51-asis įvartis rinktinėje. Jis aplenkė Robiną van Persey ir tapo rezultatyviausiu visų laikų Nyderlandų rinktinės žaidėju.

Sužaidus daugiau nei pusvalandį kamuolys dėkingai sugrįžo Quintenui Timberiui, kuris šios progos nepraleido. Užtikrintu smūgiu jis dvigubino svečių persvarą.

Netrukus lietuviai atsako savo sėkminga ataka. Greitame išpuolyje Justas Lasickas išlaikė kamuolį tarp kelių varžovų ir jį pasiuntė Gvidui Gineičiui, o pastarasis tiksliu smūgiu nepaliko vilčių oponentų vartininkui.

Netrukus Lietuvos rinktinės gerbėjai vėl galėjo džiaugtis. Šį kartą G. Gineitis jau pakėlė kamuolį po baudos smūgio, o ten iš gilumos įkirtęs Edvinas Girdvainis buvo nepriekaištingai tikslus ir po jo smūgio galva rezultatas tapo lygiu.

Po pertraukos Nyderlandams kurį laiką sunkiai sekėsi rengti savo atakas, bet aukštą perdavimą įvarčiu pavertė M. Depay`us. Puolėjas šį kartą pasižymėjo smūgiu galva.

Vėliau arti įvarčio buvo C. Gakpo, kurio smūgis sudrebino skersinį. Visgi, rungtynių pabaigoje Lietuvos rinktinė turėjo ir savų progų, bet olandams pavyko apginti savo vartus ir iškovoti pergalę.

Rungtynių eiga:
90 min.

Rungtynių statistika:

Rungtynių statistika | livesport.com nuotr.

Rungtynių statistika | livesport.com nuotr.

90 min.

Teisėjas fiksuoja rungtynių pabaigą. Nyderlandai švenčia pergalę.

90 min.

Lietuvos rinktinė spaudžia oponentus, kurie visi ginasi savo aikštės pusėje.

90 min.

Pridėtos keturios minutės.

85 min.

Nyderlandų rinktinė kurį laiką kontroliavo žaidimą, bet Lietuvos rinktinei perėmus kamuolį jie susigrupuoja gynyboje.

78 min.

Lietuviai dar kartą pavojingai pakėlė baudos smūgį, bet šį kartą smūgio atlikti jiems nepavyko.

70 min.

Lietuvos rinktinę gelbėja skersinis. C.  Gakpo sudrebina Lietuvos rinktinės vartų konstrukciją.

64 min.
Įvartis!

Nyderlandai susigrąžina pranašumą. M. Depay`us vėl laimi kovą antrajame aukšte ir dar vienu įvarčiu galva pelnė trečiąjį svečių įvartį.

61 min.

Nyderlandai stringa, o Artūras Dolžnikovas pasileidžia į greitą ataką, kur net ir nesulaukęs pagalbos sugebėjo atlikti smūgį. Jį sugauna vartininkas.

54 min.

Kuriam laikui erdvės gavo C. Gakpo, bet netrukus prie jo suskubęs lietuvių gynėjas blokavo jo bandymą.

48 min.

Lietuviai pradeda kėlinį greita ataka, bet Klaudijui Upstui nepavyksta pergudrauti Nathano Ake.

46 min.

Prasideda antrasis kėlinys

45 min.

Pirmojo kėlinio statistika:

Statistika | livesport.com nuotr.

Statistika | livesport.com nuotr.

45 min.

Pirmajame kėlinyje pridedamos 2 minutės.

43 min.
Įvartis!

Lietuvos rinktinė lygina rezultatą! G. Gineitis po baudos smūgio siunčia kamuolį  į varžovų baudos aikštelę, o ten Edvinas Girdvainis galva šauna kamuolį į oponentų vartų tinkla.

36 min.
Įvartis!

Lietuvos rinktinė atsako savo įvarčiu! Greitoje atakoje Justas Lasickas atmeta kamuolį Gvidui Gineičiui, kuris nieko nelaukdamas pasiuntė kamuolį į tolimąjį vartų kampą.

33 min.
Įvartis!

Nyderlandai dvigubina savo pranašumą. Laiku ir vietoje atsidūręs Quintenas Timberis pakartotiniu smūgiu pelnė antrąjį svečių įvartį.

28 min.

Geltona kortelė rodoma Justui Lasickui.

19 min.

Reta lietuvių ataka, bet Artūras Dolžnikovas yra sustabdomas gynėjų.

12 min.
Įvartis!

Nyderlandai veržiasi į priekį. Cody Gakpo palieka oponentą už nugaros, skersuoja kamuolį į baudos aikštelę, o ten Memphis Depay`us vienu prisilietimu siunčia jį į vartus.

7 min.

Nyderlandai aktyviau pradėjo dvikovą ir per pirmas 7 minutes atliko du smūgius.

1 min.

Rungtynės prasidėjo!

Atnaujinta 18:40

Startinės sudėtys:

Startinės sudėtys | livesport.com nuotr.

Startinės sudėtys | livesport.com nuotr.

Įdomūs faktai:

• Lietuvos rinktinė po keturių turų su 3 taškais žengia ketvirta. 7 taškus po 3 rungtynių turintys Nyderlandai pirmauja grupėje.

•  Tai bus pirmosios tarpusavio rungtynės per visą šių šalių istoriją.

• Lietuvos futbolo rinktinė lygiosiomis sužaidė jau tris rungtynes iš eilės.

• Nyderlandų rinktinė yra rezultatyviausia grupės komanda pelniusi 11 įvarčių.

• Šiose rungtynėse tikimasi sulaukti žiūrimumo rekordo: „Dariaus ir Girėno“ stadione laukiama 15 tūkstančių žiūrovų.

Komentarai:

 „Visada po nesėkmingų rungtynių kyla ir yra daugiau minčių, daugiau norisi analizės, daugiau norisi parodyti, pamatyti, kokia yra mažų susitarimų nesilaikymo kaina. Manau, kad didžiausias nusivylimas tose rungtynėse buvo sakyčiau net ne rezultatas, bet kad tas rezultatas neigiamu tapo dėl mūsų vieno iš pagrindinių susitarimų nesilaikymo.

Šito mes sau leisti negalime, mes tai aptarėme ir pasidarysime išvadas, nes klaidos, kurios yra mūsų valioje ir kontrolėje, jos niekaip nesurištos su meistriškumu ar sėkme. Mes tokių klaidų negalime sau leisti daryti – tai ir buvo didžiausias nusivylimas. Manau, kad ta žinutė buvo surasta ir manau, kad mes tokių klaidų nebekartosime.

Koks tas varžovas geras bebūtų, vis tiek jį galima priversti suklysti. Kuo aukštesnio meistriškumo varžovas, tuo daugiau reikia energijos ir pastangų priversti jį suklysti. Tai čia mes turime įdėti maksimaliai pastangų, kad jiems sukeltume kažkokį nerimą, priverstume sužaisti netiksliai, išnaudoti jų klaidas.

Pasikartosiu, kad neklystančių žaidėjų nėra. Mes labai gerai pažįstame Nyderlandų futbolininkus, matome juos didžiosiose pasaulio lygose, bet taip pat matome ir jų klaidas. Tos klaidos šiaip sau neįvyksta, bet žmonės suklysta, kai juos spaudžia, kai būna agresyvumas, kai kyla į spaudimą. Neklystančių žaidėjų nėra,“

Edgaras Jankauskas, Lietuvos rinktinės vyriausiasis treneris

Rinktinių formos:

 

2025-09-07 20:54
Pagarbos vertas musiskiu zaidimas. PAGALIAU
