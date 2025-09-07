Kalendorius
TV3 naujienos > Sportas > Futbolas > Anglija „Premier“ lygą

Andre Onana gali persikelti į „Trabzonspor“ – „Manchester United“ vartininkas arti nuomos susitarimo

2025-09-07 13:36 / šaltinis: Sportas.lt
2025-09-07 13:36

„Trabzonspor“ ir „Manchester United“ susitarė dėl Kamerūno vartininko Andre Onanos nuomos – kontraktas gali būti pasirašytas jau artimiausiomis dienomis, o galutinę sprendimo teisę turi pats A. Onana.

Andre Onana | Scanpix nuotr.

Andre Onana | Scanpix nuotr.

0

Pastaruoju metu A. Onana prarado vietą „Manchester United“ startinėje sudėtyje po to, kai Altay`us Bayindiras tapo pagrindiniu vartininku „Premier“ lygoje, o į komandą dar atvyko belgas Senne`as Lammensas. Klubas jau anksčiau informavo A. Onaną, kad jei norės pradėti naują etapą, jam bus sudarytos tokios galimybės.

TAIP PAT SKAITYKITE:

Į Turkiją persikelti žaidėją kviečia „Trabzonspor“ klubas. Po Ugurcano Cakiro išvykimo į „Galatasaray“ jie ieško naujo pagrindinio vartininko.

Galutinis sprendimas dar priklauso nuo A. Onanos: vartininkas turi apsvarstyti siūlomą rolę „Trabzonspor“ komandoje, galimybę grįžti prie nuolatinio žaidybinio ritmo bei pasiruošimą Turkijos lygos iššūkiams. Teigiama, jog jis pasiruošęs šiam karjeros pokyčiui. Šis žingsnis taip pat reikštų galimą pabaigą A. Onanos etapui „Manchester United“, kur per du sezonus jam teko daugybė kritikos.

Šaltiniai teigia, jog sutarimas tarp klubų jau pasiektas, laukiama tik A. Onanos sprendimo dėl asmeninių sąlygų ir parašų po sutartimi.

