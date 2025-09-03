„Grimsby Town“ gavo baudą už netinkamai registruotą žaidėją rungtynėse prieš „Manchester United“

Situacija kilo, kai „Grimsby“ klubo vadovybė bandė paskutinę minutę užregistruoti vidurio saugą Clarke`ą Oduorą, paskolintą iš „Bradford City“ likus vos dienai iki rungtynių. Registracija užfiksuota minutę po nustatyto termino, todėl futbolininkas oficialiai buvo laikomas netinkamu dalyvauti rungtynėse, kurios vyko „Blundell Park“ stadione. Į aikštę C. Oduoras žengė 73-ąją minutę ir buvo vienintelis savo komandoje nerealizavęs baudinio dramatiškoje „Carabao“ taurės serijoje.
„Grimsby“ klubo atstovai patys pranešė apie pažeidimą EFL valdybai kitą dieną po mačo, pabrėždami, kad klaida buvo techninė ir visiškai atsitiktinė – pasitaikė kompiuterinė problema. Dėl to federacija nenustatė sąmoningo siekio sukčiauti. Pusę „Grimsby“ turės sumokėti nedelsiant, o likusi dalis bus taikoma tik tuo atveju, jei sezono metu vėl pasitaikytų panašus nusižengimas.
Pati „Manchester United“ priėmė pralaimėjimą ir nutarė nesikreipti dėl galimos diskvalifikacijos. Buvo bijoma, kad toks žingsnis galėjo sukelti priešiškų sirgalių reakciją bei papildomai apsunkinti klubo reputaciją.
