Kalendorius
Rugsėjo 3 d., trečiadienis
Vilnius +26°C
Horoskopai
Programos image
Orai
Pranešti naujieną
Paieška

Naujausios

Karas Ukrainoje

Lietuva

Verslas

Užsienis

Gyvenimas

Sportas

Video

Žmonės

Automanas

Mano naujienos

  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
Komentuoti
0
Nuoroda nukopijuota
DALINTIS
Link copying icon
Kopijuoti nuorodą
Email icon
Siųsti el. paštu
Facebook icon
FB Messenger icon
Messenger
LinkedIn icon
LinkedIn
Twitter icon
Daugiau panašių naujienų
Mažiau panašių naujienų
Pranešti apie klaidą
TV3 naujienos > Sportas > Futbolas > Anglija „Premier“ lygą

„Grimsby Town“ gavo baudą už netinkamai registruotą žaidėją rungtynėse prieš „Manchester United“

2025-09-03 21:13 / šaltinis: Sportas.lt
2025-09-03 21:13

„Grimsby Town“ sulaukė 20 tūkst. svarų baudos po sensacingos pergalės prieš „Manchester United“ „Carabao Cup“ turnyre – ketvirtosios lygos klubas neteisėtai išleido į aikštę žaidėją, kuris nebuvo tinkamai registruotas pagal Anglijos futbolo asociacijos nuostatus.

Rungtynių akimirka | Scanpix nuotr.

„Grimsby Town“ sulaukė 20 tūkst. svarų baudos po sensacingos pergalės prieš „Manchester United“ „Carabao Cup“ turnyre – ketvirtosios lygos klubas neteisėtai išleido į aikštę žaidėją, kuris nebuvo tinkamai registruotas pagal Anglijos futbolo asociacijos nuostatus.

REKLAMA
0

Situacija kilo, kai „Grimsby“ klubo vadovybė bandė paskutinę minutę užregistruoti vidurio saugą Clarke`ą Oduorą, paskolintą iš „Bradford City“ likus vos dienai iki rungtynių. Registracija užfiksuota minutę po nustatyto termino, todėl futbolininkas oficialiai buvo laikomas netinkamu dalyvauti rungtynėse, kurios vyko „Blundell Park“ stadione. Į aikštę C. Oduoras žengė 73-ąją minutę ir buvo vienintelis savo komandoje nerealizavęs baudinio dramatiškoje „Carabao“ taurės serijoje.

TAIP PAT SKAITYKITE:

„Grimsby“ klubo atstovai patys pranešė apie pažeidimą EFL valdybai kitą dieną po mačo, pabrėždami, kad klaida buvo techninė ir visiškai atsitiktinė – pasitaikė kompiuterinė problema. Dėl to federacija nenustatė sąmoningo siekio sukčiauti. Pusę „Grimsby“ turės sumokėti nedelsiant, o likusi dalis bus taikoma tik tuo atveju, jei sezono metu vėl pasitaikytų panašus nusižengimas.

Pati „Manchester United“ priėmė pralaimėjimą ir nutarė nesikreipti dėl galimos diskvalifikacijos. Buvo bijoma, kad toks žingsnis galėjo sukelti priešiškų sirgalių reakciją bei papildomai apsunkinti klubo reputaciją.

Žiūrėk VISAS Europos vyrų krepšinio čempionato rungtynes TIK per Go3!

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKOMENDUOJAME
rekomenduojame
TOLIAU SKAITYKITE
toliau skaitykite
TOLIAU SKAITYKITE
× Pranešti klaidą
SIŲSTI
Į viršų