  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
TV3 naujienos > Sportas > Krepšinis > NBA

„Clippers“ kaltinama „nešvariai“ mokėjusi pinigus K.Leonardui

2025-09-03 20:30 / šaltinis: krepsinis.net
2025-09-03 20:30

Nacionalinės krepšinio asociacijos (NBA) Los Andželo „Clippers“ komanda sulaukė rimtų kaltinimų.

K.Leonardas uždirba solidžius pinigus „Clippers“ (Scanpix nuotr.)

K.Leonardas uždirba solidžius pinigus „Clippers" (Scanpix nuotr.)

0

Žurnalistas Pablo Torre tinklalaidėje atskleidė, kad „Clippers“, vengdama „algų kepurės“ ir papildomų mokesčių, mokėjo Kawhi‘ui Leonardui pinigus per trečius asmenis. Pasak informacijos, tai buvo daroma per jau bankrutavusią įmonę, kuri priklausė Steve‘ui Ballmeriui.

28 milijonai JAV dolerių esą buvo sumokėti prisidengiant netiesioginiu darbu.

K.Leonardas Los Andžele rungtyniauja nuo 2019 metų. 2024-aisiais jis pratęsė kontraktą dar trejiems metams, jo vertė siekia 153 mln. JAV dolerių.

