„Clippers“ kaltinama „nešvariai“ mokėjusi pinigus K.Leonardui

Žurnalistas Pablo Torre tinklalaidėje atskleidė, kad „Clippers“, vengdama „algų kepurės“ ir papildomų mokesčių, mokėjo Kawhi‘ui Leonardui pinigus per trečius asmenis. Pasak informacijos, tai buvo daroma per jau bankrutavusią įmonę, kuri priklausė Steve‘ui Ballmeriui.
28 milijonai JAV dolerių esą buvo sumokėti prisidengiant netiesioginiu darbu.
K.Leonardas Los Andžele rungtyniauja nuo 2019 metų. 2024-aisiais jis pratęsė kontraktą dar trejiems metams, jo vertė siekia 153 mln. JAV dolerių.
The LA Clippers reportedly are accused of circumventing the NBA's salary cap by paying $28 million to Kawhi Leonard for a "no-show job."@PabloTorre reported on his podcast Wednesday that the Clippers paid Leonard through a now-bankrupt company owned by Clippers owner Steve… pic.twitter.com/9CnxW14DWM— ESPN (@espn) September 3, 2025
