TV3 naujienos > Sportas > Futbolas > Anglija „Premier“ lygą

Antony emocingai atsisveikino su „Man Utd“: „Tik šeima žino, kaip sunku buvo ten būti“

2025-09-03 11:06 / šaltinis: Sportas.lt
Prie „Real Betis“ prisijungęs Antony nesutvardė emocijų kalbėdamas apie savo etapo pabaigą „Manchester United“ komandoje.

Antony | Scanpix nuotr.

Prie „Real Betis“ prisijungęs Antony nesutvardė emocijų kalbėdamas apie savo etapo pabaigą „Manchester United“ komandoje.

„Tik mano šeima žino, kaip sunku buvo ten būti. Treniravausi atskirai. Visgi žinojau, kad artėja ši neįtikėtina akimirka. Žinoma, bijojau, kad galiausiai ji neįvyks, bet laukiau, nes labai tikėjau tuo. Įgyvendinti sandorį buvo labai sunku, bet dabar esame čia. Nekantrauju, kada vėl galėsiu apsivilkti „Real Betis“ marškinėlius. Galiu tik padėkoti visiems, kurie tai padarė įmanoma.

Sevilijos miestas yra gražesnis nei Mančesteris. Pagaliau esu čia. Praleidau daugiau nei 40 dienų viešbutyje. Buvo labai sunku, bet visi žinojo, kad noriu grįžti. Dabar, kai turime daugiau laiko, galime daugiau ką nuveikti ir pasiekti. Man buvo sunku užmigti pamačius tiek daug meilės iš „Real Betis“ gerbėjų. Buvo žmonių, laukiančių prie mano namų antrą valandą nakties.

Man labai svarbu, kad manimi rūpintųsi, to už pinigus nenupirksi. Čia pajaučiau daug meilės. Čia sugrįžti visada buvo mano pirmasis pasirinkimas, todėl laukiau iki paskutinės dienos. Dabar esu čia ir laimingas mieste ir klube, kurį myliu“, – kalbėjo Antony.

Pasak ESPN šaltinių, „Real Betis“ sumokėjo „Man Utd“ už Antony fiksuotą 22 mln. eurų mokestį, o įvairūs priedai sieks 3 mln. eurų. Taip pat „Raudonieji velniai“ nuo bet kokio būsimo sandorio gaus 50 proc.

