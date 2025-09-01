Flickas po lygiųjų su „Rayo Vallecano“ nebuvo patenkintas auklėtiniais: „Nenusipelnėme daugiau nei vieno taško“

„Nenusipelnėme daugiau nei vieno taško. Galiausiai, šį kartą turėjome fantastišką vartininką, nes padarėme per daug klaidų. Nesu patenkintas savo komanda. Manau, kad per lengvai praradome kamuolį, štai, ką turime patobulinti.
Padarėme per daug klaidų, dėl to „Rayo Vallecano“ sugrįžo. Šios rungtynės mums nėra geros. Turime žaisti daug geriau.
Galime kalbėti apie daugelį žaidėjų. Svarbiausia, kad užsidarius žaidėjų perėjimo langui, visi būtų 100 proc. atsidavę šiai komandai. Jokių ego, nes ego žudo sėkmę. Praėjusiame sezone žaidėme kaip komanda, kaip vienas vienetas, turime grįžti prie to“, – kalbėjo strategas.
Lygiosios neleido „Barcelona“ komandai išlikti „La Liga“ pirmenybių turnyrinės lentelės viršūnėje, katalonai nukrito į 4 poziciją.
