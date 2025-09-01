Kalendorius
  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
TV3 naujienos > Sportas > Futbolas > Ispanija „La Liga“ ir „El Clásico“

Flickas po lygiųjų su „Rayo Vallecano“ nebuvo patenkintas auklėtiniais: „Nenusipelnėme daugiau nei vieno taško“

2025-09-01 14:24 / šaltinis: Sportas.lt
2025-09-01 14:24

„Barcelona“ Ispanijos „La Liga“ pirmenybių rungtynes su „Rayo Vallecano“ baigė lygiosiomis 1:1 ir prarado pirmuosius taškus. Katalonų ekipos vyriausiasis treneris Hansi Flickas po šio susitikimo nebuvo patenkintas dėl savo auklėtinių.

Hansi Flickas | Scanpix nuotr.

0

„Nenusipelnėme daugiau nei vieno taško. Galiausiai, šį kartą turėjome fantastišką vartininką, nes padarėme per daug klaidų. Nesu patenkintas savo komanda. Manau, kad per lengvai praradome kamuolį, štai, ką turime patobulinti.

Padarėme per daug klaidų, dėl to „Rayo Vallecano“ sugrįžo. Šios rungtynės mums nėra geros. Turime žaisti daug geriau.

Galime kalbėti apie daugelį žaidėjų. Svarbiausia, kad užsidarius žaidėjų perėjimo langui, visi būtų 100 proc. atsidavę šiai komandai. Jokių ego, nes ego žudo sėkmę. Praėjusiame sezone žaidėme kaip komanda, kaip vienas vienetas, turime grįžti prie to“, – kalbėjo strategas.

Lygiosios neleido „Barcelona“ komandai išlikti „La Liga“ pirmenybių turnyrinės lentelės viršūnėje, katalonai nukrito į 4 poziciją.

Žiūrėk VISAS Europos vyrų krepšinio čempionato rungtynes TIK per Go3!

