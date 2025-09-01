Po Mindaugo Kiero tragedijos – pagalbos prašymas

Žuvusio draugo gedintys bičiuliai ir draugai ir kolegos socialiniuose tinkluose išplatino prašymą padėti tragediją išgyvenančiai M. Kiero šeimai – žmonai Jurgitai ir dviem vaikams.
Vienas iš M. Kiero bendražygių ir buvęs Lietuvos rinktinės narys Martynas Šlikas pasidalino informacija, kaip galima skirti paramą.
„Šiandien kviečiame prisidėti ir suteikti bent šiek tiek ramybės Mindaugo žmonai Jurgitai bei jų vaikams – Marcelei ir Jurgiui. Tegul mūsų bendrystė tampa šviesos spinduliu šioje sunkių išgyvenimų akimirkoje“, – rašė M. Šlikas.
Parama šeimai:
Jurgita Kierė
LT21 7044 0901 0140 6089
Mokėjimo nuoroda
Mokėjimo paskirtis “parama šeimai”.
M. Kieras Lietuvos rinktinės marškinėlius vilkėjo du dešimtmečius – nuo 1999 iki 2018 metų, per šį laikotarpį sužaisdamas rekordinį 100 rungtynių skaičių ir dalyvaudamas net 20 pasaulio čempionatų iš eilės. Tai – ne tik Lietuvos, bet ir viso tarptautinio ledo ritulio išskirtinis pasiekimas. Su nacionaline komanda jis du kartus iškovojo pasaulio čempionato aukso medalius II divizione (2002 ir 2004 m.), sykį – sidabrą I divizione (2006 m.) bei keturis kartus bronzą I diviziono B grupėje (2014, 2015, 2016 ir 2017 m.). 2018 m. M. Kieras su rinktine pasidabino aukso medaliu ir padėjo iškovoti kelialapį į aukštesnį divizioną, o pats išsiskyrė daugiausiai rezultatyvių perdavimų atlikusio gynėjo titulu.
M. Kieras, kaip treneris, nuo 2016 m. iki 2018 m. dirbo Lietuvos U-20 rinktinės štabe, o 2018 m. buvo jos vyriausiuoju treneriu. Jis taip pat atvedė „Hockey Punks“ ekipą į pirmąjį Lietuvos čempionų titulą, o nuo 2021 m. dirbo Lietuvos vyrų nacionalinėje rinktinėje, su kuria šių metų pasaulio čempionato I-ojo diviziono B grupėje iškovojo aukso medalius.
M. Kieras taip pat buvo „Hockey Punks“ vyriausiuoju treneriu bei vienu iš „Hockey Punks“ akademijos įkūrėju.
