„Atletico“ nesugebėjo įveikti „Alaves“

Giuliano Simeone rungtynių pradžioje nukreipė kamuolį į dešinįjį vartų kampą ir išvedė „Atletico“ į priekį 1:0. Netrukus Carlosas Vicente sėkmingai realizavo teisėjo skirtą vienuolikos metrų baudinį ir atstatė šioje dvikovoje pusiausvyrą 1:1.
„Atletico“ atliko šiame susitikime 15 smūgių, kai tuo tarpu „Alaves“ trigubai mažiau – 5.
„Atletico“ po 3 sužaistų rungtynių „La Liga“ pirmenybėse turi surinkęs vos 2 taškus, „Alaves“ – 4.
„Alaves“ kartu su „Real“ yra daugiausiai vienuolikos metrų baudinių gavusios komandos „La Liga“ pirmenybėse kalendoriniais 2025 metais (po 8).
Tvarkaraštis:
Turnyrinė lentelė:
|#
|Komanda
|ŽR
|L
|LG
|P
|ĮĮ
|PĮ
|S
|T
