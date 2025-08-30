Kalendorius
TV3 naujienos > Sportas > Futbolas > Ispanija „La Liga“ ir „El Clásico“

„Atletico“ nesugebėjo įveikti „Alaves“

2025-08-30 20:09 / šaltinis: Sportas.lt
2025-08-30 20:09

Ispanijos „La Liga“ pirmenybių rungtynės tarp „Alaves“ ir Madrido „Atletico“ komandų baigėsi lygiosiomis 1:1.

Rungtynių akimirka | Scanpix nuotr.

Ispanijos „La Liga“ pirmenybių rungtynės tarp „Alaves“ ir Madrido „Atletico“ komandų baigėsi lygiosiomis 1:1.

0

Giuliano Simeone rungtynių pradžioje nukreipė kamuolį į dešinįjį vartų kampą ir išvedė „Atletico“ į priekį 1:0. Netrukus Carlosas Vicente sėkmingai realizavo teisėjo skirtą vienuolikos metrų baudinį ir atstatė šioje dvikovoje pusiausvyrą 1:1.

„Atletico“ atliko šiame susitikime 15 smūgių, kai tuo tarpu „Alaves“ trigubai mažiau – 5.

„Atletico“ po 3 sužaistų rungtynių „La Liga“ pirmenybėse turi surinkęs vos 2 taškus, „Alaves“ – 4.

„Alaves“ kartu su „Real“ yra daugiausiai vienuolikos metrų baudinių gavusios komandos „La Liga“ pirmenybėse kalendoriniais 2025 metais (po 8).

Tvarkaraštis:

Turnyrinė lentelė:

# Komanda ŽR L LG P ĮĮ S T

 

