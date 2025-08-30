Lenkijoje – įspūdinga Francisco ir Dončičiaus akistata

Sylvainas Francisco sužaidė savo geriausias rungtynes Prancūzijos rinktinės karjeroje.
Kauno „Žalgirio“ gynėjas per 25 minutes surinko 30 taškų (6/6 dvit., 2/8 trit., 12/12 baud.), atkovojo 7 kamuolius, atliko 5 rezultatyvius perdavimus, perėmė 2 kamuolius, bet prasižengė 3 kartus.
Krepšininkas surinko 40 naudingumo balų.
Tiesa, paskutinius du taškus gynėjas įmetė, kai jau niekas nebesigynė ir krepšininkai sveikino vienas kitą. Tai po to sukėlė žaidėjų apsistumdymą.
Slovėnijos gretose Luka Dončičius taip pat buvo įspūdingas.
Jis per 34 minutes surinko 39 taškus (4/10 dvit., 4/10 trit., 19/20 baud.), atkovojo 8 atšokusius kamuolius, atliko 8 rezultatyvius perdavimus, perėmė 2 kamuolius, bet prasižengė 4 kartus bei padarė 5 klaidas.
Slovėnija per pirmus tris kėlinius pirmavo didžiąją dalį laiko, tačiau paskutiniame ketvirtyje Prancūzija perlaužė rungtynes savo naudai.
Likus 4:27 minutei L. Dončičiaus tritaškis lygino rezultatą 83:83.
Prancūzija į tai atsakė aštuoniais taškais be atsako ir pabėgo į priekį. Paskutinę mačo minutę po E. Okobo baudos metimo skirtumas tapo dviženklis – 99:89.
Tiksint paskutinėms sekundėms, S. Francisco jau pasisveikino su L. Dončičiumi, tačiau pažvelgęs į atsarginių žaidėjų suolelį, netrukus nusprendė nieko netrukdomas pelnyti taškų. Po šio epizodo kilo susistumdymas ir slovėnams dar buvo palikta mažiau nei 2 sekundės. Po minutės pertraukėlės slovėnai pataikė tolimą metimą ir rungtynės galiausiai buvo baigtos.
Prancūzijos rinktinė: Sylvainas Francisco 30 (6/6 dvit., 2/8 trit., 7 atk. kam., 5 rez. perd.), Elie Okobo 14 (4/9 dvit., 5 rez. perd.), Bilalas Coulibaly 13 (2/4 trit., 4 atk. kam.), Alexandre Sarras (4/4 dvit., 5 atk. kam.) ir Zaccharie Risacheris (4/7 trit.) po 12, Jaylenas Hoardas ir Guerschonas Yabusele (7 atk. kam.) po 6, Isaia Cordinier ir Mouhammadou Jaitehas po 3, Timothe Luwawu-Cabarrotas 2.
Slovėnijos rinktinė: Luka Dončičius 39 (4/10 dvit., 4/10 trit., 8 atk. kam., 8 rez. perd., 5 kld.), Edo Muričius 16 (4/7 trit., 8 atk. kam.), Klemenas Prepelič 15, Martinas Krampeljus 8, Aleksejus Nikoličius (1/4 trit.) ir Alenas Omičius (4 atk. kam.) po 5, Gregoras Hrovatas 4, Rokas Radovičius 3.
