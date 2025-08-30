Kalendorius
  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
TV3 naujienos > Sportas

Jokičiaus nesustabdžiusi Latvija patyrė nesėkmę

2025-08-30 19:47 / šaltinis: Sportas.lt
2025-08-30 19:47

Pralaimėjimą Europos čempionato A grupės rungtynėse Rygoje patyrė Latvijos (1/2) rinktinė. Luca Banchi auklėtiniai rezultatu 80:84 (18:22, 20:20, 18:25, 24:17) nusileido Serbijos (3/0) komandai.

Nikola Jokičius | FIBA nuotr.

0

Nikola Jokičius nugalėtojų gretose buvo nesulaikomas ir surinko 42 naudingumo balus.

Jis per 31 žaidimo minutę surinko 39 taškus (14/22 dvit., 1/3 trit., 8/8 baud.), sugriebė 10 atšokusių kamuolių, atliko 4 rezultatyvius perdavimus, perėmė 3 kamuolius, tačiau sykį prasižengė bei padarė 3 klaidas.

TAIP PAT SKAITYKITE:

Centras sužaidė savo rezultatyviausias rungtynes Europos čempionatuose.

Serbija žaidė be kitos savo žvaigždės Bogdano Bogdanovičiaus.

Latvijos rinktinė visą antrąją mačo pusę buvo besivejančių vaidmenyje.

Priešpaskutinę dvikovos minutę po N. Jokičiaus tritaškio komandas skyrė septyni taškai. Latvija į tai atsakė greitais penkiais taškais ir likus 62 sekundėms po A. Kurucso tritaškio rezultatas tapo 80:82.

Kitoje atakoje N. Jokičius dviem baudų metimais dvigubino skirtumą. Latviai daugiau taškų neįmetė ir Serbija šventė pergalę.  

Latvijos rinktinė: Davis Bertanis 16 (4/9 trit., 10 atk. kam.), Kristaps Porziņgis 14 (0/4 trit., 5 atk. kam.), Rihards Lomazsas 13 (4/7 dvit., 4 rez. perd.), Rolands Šmits (4 atk. kam.) ir Artūrs Kurucs (2/5 trit.) po 10, Artūrs Žagars 9 (1/6 dvit., 2/5 trit., 6 rez. perd.), Kristers Zoriks 5, Mareksas Mejeris 3.

Serbijos rinktinė: Nikola Jokičius 39 (14/22 dvit., 10 atk. kam., 4 rez. perd.), Filipas Petruševas 12 (3/6 dvit., 4 atk. kam.), Marko Guduričius 11 (2/5 dvit., 2/4 trit., 5 atk. kam., 5 rez. perd.), Aleksa Avramovičius 8, Ognjenas Dobričius 6, Tristanas Vukcevičius 5, Stefanas Jovičius 2 (7 rez. perd.), Nikola Jovičius 1.

Žiūrėk VISAS Europos vyrų krepšinio čempionato rungtynes TIK per Go3!

Į viršų