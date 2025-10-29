Adomui Bukauskui sulašinus donoro kraują – netikėta reakcija: reaguoti teko žaibiškai

Adomas leido tv3.lt pasidalyti jo įrašu apie operacijos eigą ir netikėtą reakciją.
Įvyko anafilaksinis šokas
„Tik šiandien grįžau į palatą iš reanimacijos. Operacija jau buvo besibaigianti, užsiuvinėjo, tačiau kadangi buvau netekęs kraujo, pradėjo lašinti donoro kraują. Tuomet, kaip jie įtaria, mano organizmas sureagavo į tam tikras donoro kraujo medžiagas. Įvyko anafilaksinis šokas.
Spaudimas nukrito iki maždaug 80–70. Mane gaivino: girdėjau viską, bet nieko nemačiau, jaučiau tik aplinkos garsus. Suleido adrenaliną ir pavyko mane sugrąžinti į sąmonę. Taip viskas įvyko.
Operacija prasidėjo pirmą valandą dienos, turėjo trukti valandą. Atsibudau penktą, tada pervežė į reanimaciją. Procedūra vyko senoje operacinėje, kuri jau netrukus bus renovuojama – žalių plytelių aplinka tikrai nejauki. Tačiau reanimacijoje – visiškai kitas lygis: laukia renovacija, o jei nukrenta kvėpavimo kaukė ar nuo piršto nuslysta sensorius, iškart suveikia signalai, personalas sureaguoja akimirksniu. Technologiškai matosi didelė pažanga.
Dabar esu vienvietėje palatoje. Per dvi savaites turėčiau pagyti, pagulėti ant šono – ir viskas. Penkerių metų gydymo kelias pagaliau bus baigtas.“
„Iš tiesų gyvenu linksmai“
„Tiems, kurie aukoja kraują: žiūrėkite, ką aukojate, nes kartais nuo to gali prasidėti anafilaksiniai šokai.
Kartais žiūrint į mano istorijas gali susidaryti įspūdis, kad gyvenu tik ligoninėse, jog man blogai ir niekur negaliu ištrūkti. Tada atrodo, kad mano gyvenimas – toks stumdomasis, besiskundžiantis lavonmaišis. Tačiau iš tiesų gyvenu linksmai ir visai neblogai.“
