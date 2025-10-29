Kalendorius
Spalio 29 d., trečiadienis
Vilnius +8°C
Horoskopai
Programos image
Orai
Pranešti naujieną
Paieška

Naujausios

Karas Ukrainoje

Lietuva

Verslas

Užsienis

Gyvenimas

Sportas

Video

Žmonės

Automanas

  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
Komentuoti
0
Nuoroda nukopijuota
DALINTIS
Link copying icon
Kopijuoti nuorodą
Email icon
Siųsti el. paštu
Facebook icon
FB Messenger icon
Messenger
LinkedIn icon
LinkedIn
Twitter icon
Daugiau panašių naujienų
Mažiau panašių naujienų
Pranešti apie klaidą
TV3 naujienos > Žmonės > Lietuvos įžymybės

Adomui Bukauskui sulašinus donoro kraują – netikėta reakcija: reaguoti teko žaibiškai

2025-10-29 16:25 / šaltinis: tv3.lt / aut.
Autorius(-ė) naujienų portalas tv3.lt
šaltinis: tv3.lt aut.
2025-10-29 16:25

Vilnietis Adomas Bukauskas pranešė, kad jam vėl teko grįžti į ligoninę. Kaip pats tikina, ši hospitalizacija nėra nieko blogo – tai paskutiniai žingsniai užbaigiant gydymą po traumos, patirtos prieš penkerius metus. Jis pabrėžia, kad medikų priežiūra puiki, priekaištų neturi.

Dėl medikų aplaidumo paralyžiuotas 33-ejų vilnietis kreipiasi į visus: turi svarbų prašymą (nuotr. asm. archyvo ir 123rf.com)

Vilnietis Adomas Bukauskas pranešė, kad jam vėl teko grįžti į ligoninę. Kaip pats tikina, ši hospitalizacija nėra nieko blogo – tai paskutiniai žingsniai užbaigiant gydymą po traumos, patirtos prieš penkerius metus. Jis pabrėžia, kad medikų priežiūra puiki, priekaištų neturi.

REKLAMA
0

Adomas leido tv3.lt pasidalyti jo įrašu apie operacijos eigą ir netikėtą reakciją.

Įvyko anafilaksinis šokas

„Tik šiandien grįžau į palatą iš reanimacijos. Operacija jau buvo besibaigianti, užsiuvinėjo, tačiau kadangi buvau netekęs kraujo, pradėjo lašinti donoro kraują. Tuomet, kaip jie įtaria, mano organizmas sureagavo į tam tikras donoro kraujo medžiagas. Įvyko anafilaksinis šokas.

TAIP PAT SKAITYKITE:

Spaudimas nukrito iki maždaug 80–70. Mane gaivino: girdėjau viską, bet nieko nemačiau, jaučiau tik aplinkos garsus. Suleido adrenaliną ir pavyko mane sugrąžinti į sąmonę. Taip viskas įvyko.

REKLAMA
REKLAMA

Operacija prasidėjo pirmą valandą dienos, turėjo trukti valandą. Atsibudau penktą, tada pervežė į reanimaciją. Procedūra vyko senoje operacinėje, kuri jau netrukus bus renovuojama – žalių plytelių aplinka tikrai nejauki. Tačiau reanimacijoje – visiškai kitas lygis: laukia renovacija, o jei nukrenta kvėpavimo kaukė ar nuo piršto nuslysta sensorius, iškart suveikia signalai, personalas sureaguoja akimirksniu. Technologiškai matosi didelė pažanga.

REKLAMA

Dabar esu vienvietėje palatoje. Per dvi savaites turėčiau pagyti, pagulėti ant šono – ir viskas. Penkerių metų gydymo kelias pagaliau bus baigtas.“

„Iš tiesų gyvenu linksmai“

„Tiems, kurie aukoja kraują: žiūrėkite, ką aukojate, nes kartais nuo to gali prasidėti anafilaksiniai šokai.

Kartais žiūrint į mano istorijas gali susidaryti įspūdis, kad gyvenu tik ligoninėse, jog man blogai ir niekur negaliu ištrūkti. Tada atrodo, kad mano gyvenimas – toks stumdomasis, besiskundžiantis lavonmaišis. Tačiau iš tiesų gyvenu linksmai ir visai neblogai.“

Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKOMENDUOJAME
rekomenduojame
TOLIAU SKAITYKITE
toliau skaitykite
TOLIAU SKAITYKITE
× Pranešti klaidą
SIŲSTI
Į viršų