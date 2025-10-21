Kalendorius
Užsienio žvaigždės

Britney Spears žodžiai pribloškė gerbėjus: „Mano smegenys pažeistos jau labai seniai“

2025-10-21
Autorius(-ė) naujienų portalas tv3.lt
šaltinis: tv3.lt aut.
2025-10-21 20:10

Amerikiečių dainininkė Britney Spears šokiravo gerbėjus savo prisipažinimu. Ji prisiminė savo traumas ir net prabilo apie smegenų pažeidimą.

Britney Spears (nuotr. SCANPIX / soc. tinklų)
Amerikiečių dainininkė Britney Spears šokiravo gerbėjus savo prisipažinimu. Ji prisiminė savo traumas ir net prabilo apie smegenų pažeidimą.

Dainininkė paaiškino, kodėl socialiniuose tinkluose skelbė savo keistus šokius.

Britney Spears su buvusiu vyru
FOTOGALERIJA. Britney Spears su buvusiu vyru

Prisiminė trauminį išgyvenimą

Savo „Instagram“ bloge 43-ejų metų atlikėja paskelbė neįprastai ilgą pranešimą, kuriame save palygino su Maleficent. Pasak Britney, ji jaučiasi taip, tarsi jai taip pat būtų nupjauti sparnai.

TAIP PAT SKAITYKITE:

Ji prisiminė patirtą trauminį išgyvenimą, kuris, be kita ko, buvo susijęs su jos tėvu, ir papasakojo apie smegenų pažeidimą.

„Aš tikrai jaučiu, kad mano sparnai buvo atimti, o smegenys pažeistos jau labai seniai, 100 procentų... Žinoma, aš išgyvenau tą sunkų savo gyvenimo laikotarpį ir esu laiminga, kad esu gyva... Žmonės yra neįtikėtinai žiaurūs... Iki šiol aš neskraidau kaip anksčiau. Dabar smagu pasakoti istorijas, nes visa tai gali atrodyti kvaila, bet atsižvelgdama į tai, kokias nesąmones apie mane sako, nusprendžiau, kodėl gi nepasakoti tiesos“, – rašė Spears.

Nori jaustis laisva

Britney taip pat pažymėjo, kad galbūt kam nors jos vaizdo įrašai, šokiai ir netgi šis pranešimas bus nesuprantami, bet jai tai yra galimybė pasijusti laisva:

„Žinau, kad mano įrašas ir šokiai atrodė kvaili, bet tai privertė mane prisiminti, kaip skristi...“

Beje, neseniai Britney Spears artimieji pribloškė detaliais pasakojimais apie populiarios dainininkės gyvenimą apleistame dvare.

Į viršų