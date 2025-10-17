Pamatę į ligoninę atvežtą Edviną sustingo net patyrę medikai: dabar prašo tik vieno

Tačiau mano optimizmas nė kiek nesusvyravo – nuo pat pirmųjų dienų nusprendžiau nepasiduoti ir kovoti už galimybę vėl atsistoti ant kojų.
Reabilitacija Indijoje davė rezultatų
Po pirminės reabilitacijos Lietuvos reabilitacijos centre, ieškodamas geriausių galimybių, keliavau į Lenkiją ir Latviją, kur dirbau su pažangiausiomis reabilitacijos technologijomis bei aukščiausio lygio specialistais. Tuomet išvykau į Indiją daug žadančiai kamieninių ląstelių transplantacijai. Vėliau vėl grįžau į Lenkiją intensyviam reabilitacijos etapui, po kurio Lietuvoje tęsiau treniruotes ir stiprinau pasiektus rezultatus.
Antrą kartą į Indiją išvykau pakartotinei kamieninių ląstelių transplantacijai. Iš pradžių planavau pasilikti 40 dienų, tačiau dėl greitai pasiektų rezultatų ir suvokimo, kaip svarbu išnaudoti kiekvieną dieną, likau net šešiems mėnesiams. Šio etapo metu kamieninių ląstelių terapijas derinau su itin intensyvia fizine reabilitacija – po tris sesijas kasdien.
Rezultatai pranoko mano lūkesčius: pradėjau atgauti pojūčius kojų pirštuose, šlaunyse ir blauzdose, sustiprėjo kūnas, pagerėjo pusiausvyra bei laikysena. Šie pasiekimai suteikė neapsakomą motyvaciją tęsti kelią, įrodydami, kad mano kūnas vis dar geba atsakyti į pastangas.
Dabar ruošiuosi didžiausiam iššūkiui – vieneriems metams intensyvios reabilitacijos Indijoje, kur planuoju derinti fizinę terapiją su kamieninių ląstelių procedūromis.
Mano tikslas – vėl vaikščioti ir ištesėti pažadą savo akademijos rektoriui – atsiimti magistro diplomą savo kojomis.
Reikalinga parama gydymui
Tam reikalinga 60 tūkst. eurų suma, kuri padengtų terapiją, epidurinio stimuliatoriaus implanto operaciją, reabilitacijos įrangą, kamieninių ląstelių procedūras, būstą ir nuolatinę priežiūrą. Šiuo metu dedu visas pastangas lėšoms surinkti – pardavinėju daiktus bagažinių turgeliuose, organizuoju tiesiogines transliacijas „TikTok“ platformoje.
Šiose transliacijose ne tik siekiu surinkti paramą, bet ir dalinuosi žinute, kad vežimėlis nėra nuosprendis. Iš savo sekėjų atsiliepimų žinau, kad jiems esu įkvėpimo šaltinis, o mano užsispyrimas skatina ir juos nepasiduoti gyvenimo iššūkiams.
Jūsų parama man reikštų kur kas daugiau nei finansinę pagalbą – tai būtų įrodymas, kad gerumas ir bendrystė gali pakeisti žmogaus gyvenimą. Padėdami man, prisidėsite prie svajonės, kurią kasdien brandinu – įrodyti, kad nėra nieko neįmanomo.
Daugiau apie mano kelionę: www.edvinasvygontas.org
Iš anksto nuoširdžiai dėkoju už Jūsų dėmesį, laiką ir bet kokią pagalbą.
Be jūsų finansinės pagalbos mano svajonė žengti pirmuosius žingsnius iš naujo liktų nepasiekiama. Jūsų parama man reiškia viltį, stiprybę ir galimybę pradėti gyvenimą iš naujo. Nuoširdžiai dėkoju už tai.
Bute nukrito iš antro aukšto
Naujienų portalas tv3.lt primena, kad anksčiau 35-erių Edvinas portalui pasakojo savo istoriją. Studijų metais Vilniuje Edvinas gyveno nedideliame, lofto tipo bute Naujamiestyje, kuris žavėjo savo penkių metrų lubomis ir baltomis sienomis. Tačiau butas buvo neprotingai išplanuotas saugumo atveju.
„Laiptai buvo padaryti lyg iš dėžių. Ten buvo pusiniai laiptai, kur vieną pėdą reikia dėti aukščiau, kitą – žemiau“, – pasakojo vyras.
Lemtingo momento Edvinas neprisimena iki galo. Jis teigia, kad bandė stotis, tačiau slydo ir nugara krito į bedugnę – greičiausiai ant laiptų, nes patirti sužeidimai buvo nežmoniški. Jam lūžo stuburas keliose vietose, skilo pamatinis kaukolės kaulas.
Prognozės buvo kraupios: „Sakė, kad jei atsikelsiu, tai tik vegetacinėje stadijoje, o pradžioje pragulėjau komoje tris dienas.“
Tačiau Edvinas pasakojo, kad nubudo su netikėtu požiūriu: „Ačiū Dievui, aš atsikėliau ir atsikėliau pozityvus, su tokiais žodžiais: „Velniop tas kojas, aš bent jau gyvas“. Galvojau, kad bus trys mėnesiai ir aš jau atsistosiu ant kojų. Pasirodo, viskas truko daug ilgiau.“
Pasak Edvino, šiandien jo kasdienybė po patirtos traumos yra be galo įtempta – jis jaučiasi dirbantis už keturis žmones.
Be to, vyksta lėšų rinkimas jo sekančiam žingsniui – kelionei į Indiją. Pats sau tapęs reklamos ir marketingo vadovu, jis ėmėsi kūrybinės veiklos ir pradėjo gaminti džemperių bei marškinių liniją. Taip jis atsidėkoja aukotojams, nes nenori tiesiog prašyti pinigų – siekia atidirbti už kiekvieną paaukotą centą.
Norintys ir galintys prisidėti prie Edvino svajonės vėl atsistoti ant savo kojų gali tai padaryti:
„Edvino Vygonto labdaros ir paramos fondas“
Sąskaitos Nr: LT177189900010700330
Bankas: AB Artea
BIC/SWIFT: CBSBLT26
Pervedimo paskirtis: PARAMA
Edvino telefono numeris: +37061131513
El. Paštas: [email protected].
