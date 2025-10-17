Naktimis miegosite žymiai geriau: štai kas jums padės

Specialistai pabrėžia, kad stuburo sveikata priklauso ne tik nuo mankštos, bet ir nuo kasdienių įpročių – laikysenos, darbo vietos ergonomikos bei tinkamo poilsio ir net lovos čiužinio pasirinkimo.
Ragina išsirinkti tinkamą čiužinį
Šia proga RVUL kineziterapeutai pateikė praktiškus patarimus, kaip išsaugoti sveiką stuburą ir išvengti skausmų.
„Minima Pasaulinė stuburo diena, skirta informuoti apie stuburo sveikatos svarbą kiekvieno žmogaus gyvenime. Kaip palaikyti stuburo sveikatą pataria RVUL Ambulatorinės reabilitacijos skyriaus kineziterapeutai.
- Taisyklinga laikysena. Stovint galva turi būti pakelta, smakras – lygiagrečiai grindims, pečiai atpalaiduoti ir nežymiai palenkti atgal. Krūtinė šiek tiek iškelta, pilvo raumenys švelniai įtempti, o dubuo – neutralioje padėtyje. Kūno svoris tolygiai paskirstytas ant abiejų pėdų. Tokioje padėtyje stuburas išlaiko natūralius linkius, o raumenys dirba be įtampos.
- Ergonomiška darbo vieta. Kėdės aukštį sureguliuokite taip, kad keliai būtų sulenkti maždaug 90 laipsnių kampu, o pėdos pilnai remtųsi į grindis. Nugara turi būti tiesi ir liesti kėdės atlošą, ypač juosmens sritis. Kompiuterio ekranas turi būti akių lygyje, kad kaklo nereikėtų lenkti į priekį. Rankos padėtos ant stalo taip, kad alkūnės sudarytų statų kampą. Venkite ilgo sėdėjimo, darykite reguliarias pertraukas kas 30–45 min., pajudėkite, atlikite kelis paprastus tempimo pratimus.
- Mankšta. Nugaros ir pilvo raumenys veikia kaip natūralus korsetas, saugantis stuburą nuo per didelės apkrovos ir padedantis jam išlikti stabiliam. Todėl bent kelis kartus per savaitę atlikite pratimų serijas, skirtas nugaros ir pilvo raumenų stiprinimui. Reguliariai stiprindami giluminius pilvo ir nugaros raumenis, ilgiau išlaikysite taisyklingą laikyseną, kelsite daiktus be skausmo ir išvengsite nuovargio sėdėdami ar stovėdami ilgesnį laiką.
- Daiktų kėlimas. Keldami sunkų daiktą, prieikite prie jo kuo arčiau, kad nereikėtų siekti ar tempti. Nugarą išlaikykite tiesią, lenkitės ne per juosmenį, bet sulenkdami kelius. Svorį kelkite lėtai, iškvėpdami, tiesdami kojas ir išlaikydami įtemptus pilvo bei nugaros raumenis.
- Tinkamas čiužinys. Tinkamiausias yra vidutinio kietumo čiužinys, leidžiantis stuburui išlikti tiesiam ir suteikiantis pakankamą atramą juosmeniui, pečiams ir klubams. Rinkdamiesi čiužinį atsižvelkite į kūno svorį ir miego padėtį. Pavyzdžiui, jei miegate ant šono, labiau tiks čiužinys, šiek tiek prisitaikantis prie kūno linkių, kad stuburas išliktų tiesus. Jei miegate ant nugaros, reikalingas čiužinys su tvirta atrama juosmeniui, kad stuburas „nesukristų“ į vidų“, – rašoma įraše.
