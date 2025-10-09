Per 3 dienas vyras suvalgė 3 kg guminukų: to, kas vyko po to, nelinkėtų niekam

Užsisakęs 6,6 svaro (apie 3 kg) guminukų pakuotę, Nathan planavo tik numalšinti savo naktinį alkį saldumynams, tačiau greitai surijo visą maišą – tai prilygo apie 10 400 kalorijų cukraus.
Po kelių dienų vyrą namuose ištiko siaubingi skausmai ir pavojingi kūno temperatūros svyravimai, rašoma dailymail.co.uk.
Iš pradžių nesuprato, kas dedasi
„Iš pradžių pamaniau, kad kaltas sekmadienio pietums mano valgytas kepsnys, kuris galbūt buvo pastovėjęs“, – pasakoja Rimmingtonas. – „Bet skrandį tiesiog raitė iš skausmo. Trečiadienį jau nebegalėjau išlipti iš lovos – prakaitavau, darėsi baisu.“
Jis nuvyko pas gydytoją, tačiau vos atvykęs į laukiamąjį gulėsi ant grindų – skausmas buvo toks stiprus, kad nebegalėjo pastovėti.
Gydytojai nustatė keistą negalavimo priežastį
Medikai atliko vyrui reikiamus tyrimus ir nustatė, kad jo kraujospūdis buvo pavojingai aukštas. Jį skubiai išsiuntė į Roteramo ligoninę, kur gydytojai atrado netikėtą kančių priežastį.
„Manęs paklausė, ką valgiau, ir aš pasakiau, kad turbūt kaltas kepsnys, nes jie įtarė apsinuodijimą maistu“, – prisimena vyras. – „Tada jie sako: Jūsų organizme labai daug želatinos. Ar valgote daug saldainių?“
„Atsakiau, kad suvalgiau šiek tiek kolos guminukų. Jie paklausė – kiek, ir aš sakau: tris kilogramus. Man tai neatrodė daug“, – pasakojo jis. – „Gydytojai tik juokėsi ir negalėjo patikėti.“
Diagnozė – ūminis divertikulitas
Galiausiai vyrui buvo diagnozuotas ūminis divertikulitas – storosios žarnos sutrikimas, sukeliantis itin stiprų pilvo skausmą, temperatūrą ir net vidinį kraujavimą.
Šią būklę sukelia maži išsikišimai (divertikulai) žarnyno sienelėje. Dauguma žmonių jų turi, tačiau simptomų nepatiria.
Gydymui dažniausiai skiriami antibiotikai ir vaistai nuo skausmo, o sunkesniais atvejais gali prireikti operacijos. Pasak gydytojų, Rimmingtono atveju pavyko apsieiti be chirurginės intervencijos – vyrui buvo skiriami antibiotikai ir skysčiai į veną.
Per šešias dienas ligoninėje jam buvo taikomas badavimas – negalėjo nei valgyti, nei gerti, nei vartoti vaistų per burną.
„Nuo to laiko net negaliu žiūrėti į kolos guminukus“
Praėjus metams po įvykio, vyras sako, kad nė karto nepalietė kolos guminukų pakuotės.
„Tai buvo mano paties padaryta kvailystė, ir nuo tada nė karto jų nevalgiau“, – sako Rimmingtonas. – „Man tarsi potrauminis streso sindromas išsivystė – pamatau kolos guminuką ir atrodo, kad tuoj vėl atsidursiu skubios pagalbos skyriuje.“
Jis pridūrė: „Patarimas visiems – viskas turi būti su saiku. Nedarykite taip kaip aš – nepirkite saldumynų kilogramais.“
Vyriausybė griežtina saldumynų prekybą
Šis atvejis nuskambėjo tuo metu, kai Jungtinės Karalystės vyriausybė pradėjo naują kovą su nutukimu.
Nuo spalio 1 d. uždrausti „pirk vieną – gauk antrą nemokamai“ pasiūlymai saldumynams, traškučiams, gazuotiems gėrimams ir kitiems užkandžiams. Taip pat uždraustos nemokamos saldintų gėrimų papildymo galimybės restoranuose ir kavinėse.
Taisyklės taikomos supermarketams, didesnėms parduotuvėms ir internetiniams prekybininkams.
Vyriausybės teigimu, šie apribojimai yra svarbus žingsnis mažinant vaikų ir suaugusiųjų nutukimą, o nuo sausio įsigalios ir reklamų draudimas internete bei televizijoje prieš 21 valandą.
Panašūs ribojimai kitąmet įsigalios Velse, o Škotija ketina pasekti jų pavyzdžiu.
Ši politika pirmą kartą buvo paskelbta dar 2021 metais Boriso Johnsono, tačiau buvo ne kartą atidėta ir sušvelninta, pasiteisinant augančiomis pragyvenimo išlaidomis ir siekiu suteikti maisto pramonei daugiau laiko pasiruošti.
