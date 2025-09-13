Nutukimas užgožė neprievalgį – 1 iš 10 vaikų nutukęs

Tyrėjai pabrėžia, kad pagrindinė priežastis – perėjimas nuo tradicinės mitybos prie pigesnių, tačiau kaloringų ir prastai subalansuotų perdirbtų produktų.
UNICEF ragina valstybes imtis veiksmų, apsaugoti vaikus nuo nesveiko maisto ir apriboti perdirbtų produktų pramonės įtaką politiniams sprendimams.
„Nusilpę dėl prastos mitybos“ įgauna naują reikšmę?
Dar visai neseniai, kai buvo kalbama apie vaikus nusilpusius dėl prastos mitybos, dažniausiai omenyje buvo turimas maisto stygius, tačiau tai keičiasi. Šis terminas dabar taip pat reiškia nutukimo poveikį vaikų sveikatai ir vystymuisi. Įdomu tai, kad net ir skurdesnės šalys susiduria su šia problema.
Vaikai laikomi nutukusiais, kai jų svoris gerokai viršija normas pagal amžių, lytį ir ūgį. Nutukimas siejamas su padidėjusia rizika ateityje susirgti antro tipo diabetu, širdies ir kraujagyslių ligomis bei tam tikromis vėžio formomis.
UNICEF duomenys, paremti daugiau nei 190 šalių tyrimų rezultatais, rodo, kad nuo 2000 m. vaikų, kurių svoris per mažas, sumažėjo nuo 13 iki 9,2 proc., o nutukimo rodikliai išaugo nuo 3 proc. iki 9,4 proc. Tai reiškia, kad šiandien vienas iš dešimties vaikų yra nutukęs.
Didžiausi vaikų nutukimo rodikliai fiksuojami Ramiojo vandenyno salų valstybėse: Niuje nutukę 38 proc. vaikų, Kuko salose – 37 proc., Nauru – 33 proc. Tačiau ir turtingos šalys susiduria su šia problema – Čilėje nutukę 27 proc. vaikų, Jungtinėse Amerikos Valstijose ir Jungtiniuose Arabų Emyratuose po 21 proc.
Šalys turi imtis veiksmų
„Mums skubiai reikia politikos priemonių, kurios padėtų tėvams ir globėjams užtikrinti sveiką mitybą savo vaikams“, – teigia UNICEF generalinė direktorė Catherine Russel.
Organizacija įspėja, kad neveiklumo pasekmės sveikatai ir ekonomikai gali būti milžiniškos. Todėl siūloma įvesti privalomą maisto ženklinimą, riboti reklamą, pašalinti nesveikus produktus iš mokyklų valgyklų, taikyti mokesčius nesveikam maistui ir gėrimams bei skatinti gamintojus mažinti žalingų ingredientų naudojimą.
UNICEF taip pat ragina uždrausti ultraperdirbtų produktų gamintojams dalyvauti politikos formavime ir viešai skelbti bet kokį pramonės lobizmą.
